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Gündem 6lı masanın gündemi 3üncü ittifak
ANKARA

6'lı masanın gündemi 3’üncü ittifak

CHP öncülüğünde toplanan 6 parti bu pazar 3. toplantısını Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde yapacak.

Edinilen bilgilere göre, 6’lı toplantının ana gündemi 3. bir ittifak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 önerisi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
6lı masanın gündemi 3’üncü ittifak
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CHP öncülüğünde toplanan 6 parti bu pazar 3. toplantısını Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde yapacak. Buluşma öncesinde ev sahibi DP Genel Başkan Gültekin Uysal toplantının gündemini hazırlamak için çıktığı turu dün İYİ Parti ve Gelecek Partisi ile sürdürdü. Edinilen bilgilere göre, 6’lı toplantının ana gündemi 3. bir ittifak ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 8 önerisi.

KILIÇDAROĞLU’NUN FORMÜLLERİ

Uysal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı cumhurbaşkanı adayı tarifindeki 20 yıllık AK Parti döneminde sorumluluğa ortak olmamış olma kriteri masa paydaşlarından DEVA ve Gelecek’te rahatsızlığa neden olmuştu. Masada bu kriz de gündeme gelecek. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Kılıçdaroğlu’nun üzerinde çalıştıklarını açıkladığı 8 önerisi de masaya yatırılacak.

AYRI İTTİFAK OLACAK MI?

Pazar günü yapılacak toplantıda Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun 3’üncü ittifak açıklamasının da konuşulacağı öğrenildi.

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