6'lı masaya tepki: O binada toplanamazsınız

CHP’nin başını çektiği 6’lı masa üçüncü buluşmasını Anavatan Partisi (ANAP) kurucusu eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın inşa ettiği Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi’nde gerçekleştirecek. ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi, 6’lı muhalefette bulunan siyasi partilerin hiçbirinin Özal’a sevgi besleyen siyasi bir figür olmadığını belirtti.

UTANÇ VESİKASI

Buluşmanın Özal’ın inşa ettirdiği bir yerde olmasına tepki gösteren Çelebi, “Ciddi tepkimiz var bu konuda. Özelikle 91 seçimlerine giderken eski SHP bugünkü CHP, Meral Hanım da temsil ediyor hatta. Onların rahmetli Özal’a ve ANAP’a anormal abartılı iftiraları oldu. O kayıp 90’lı yıllarımızın faturasını bu millet çekti. 24 Nisan’daki yapılacak görüşme tam bir Moğol istilasının tecellisi anlamındadır. O 6’lı masanın içerisinde Turgut Özal’a hemen hemen sevgi besleyen hiçbir siyasi figür yok gibi. Yani Meral Hanım siyasi hayatında Özal’a karşı bakış açısı hep negatifti. Diğerleri de ona keza, o masanın orada toplanması bizim açımızdan bir utanç vesikasıdır” dedi.

REKLAM

İbrahim Çelebi

ORASI MÜZESİ OLSUN

DP ile birleşmelerinden sonra yaşananları da anlatan Çelebi şunları söyledi: “Birleşmeden sonra bunlar bizim tüm il ilçe binalarımızı Moğol istilacıları gibi talan ettiler. Semra Özal ve Mesut (Yılmaz) Bey’i aradım. ‘Bunlar bizim eski genel merkezimizi de ortadan kaldıracaklar. Moğol istilasını mutlaka genel merkezden kurtarmalıyız’ dedim. Ardından eski bir bakan arkadaşımız ‘Melih (Gökçek) Bey’i ara’ dedi. O zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Bey, sağ olsun büyükşehir belediye meclisi olağan üstü toplayarak oranın imar durumunu bozdu ve bu satışı engelledi. O dönem AVM - rezidans yapılması için rezidans firması ile yüzde 50-50 olarak anlaştılar. Sonrada müteahhit ile anlaşamayarak sözleşme fesih edildi. Şimdi hacizli olarak duruyor. Biz oranın Turgut Özal müzesi ve demokrasi müzesi olmasından yanayız.”

REKLAM

CHP’DEN ÖNCE DP’DEN ADAY OLACAKMIŞ

“Şimdi bunlar 2014 seçimlerinden önce Mansur Yavaş’ın DP’den aday etmeye kalkıyorlar, ben de o zaman Mansur Yavaş ile eş dost sohbetinde bir arada olduğumda dedim ki, ‘Anavatan’dan sizi aday yapalım.’ O da ‘Başkan sizde de para yok bende para yok. Bende 200 bin lira para var afişlere dahi para yetmez. Ama ilerleyen günlerde bakarız görüşürüz’ dedi. Seçimlere yaklaşınca Mansur Bey’i yeniden aradım. Aradığımda bana aynen şunu söyledi: ‘Ben DP’den aday oluyorum.’ Ben de ‘Sayın başkan DP’nin de parası yok bizim de paramız yok nereden çıktı bu?’ dedim. Yavaş, bana ‘Sizin eski genel merkezi satıyorlar. Oradan bana 2 milyon gibi ciddi bir kaynak ayıracaklar.’ Şu anki DP yönetimi oranın satışından 100 milyona anlaşmış. Yönetime de 95 milyon diyorlar. Mansur Bey’e de 5 milyon veriyoruz diyorlar, 2 milyon teklif ediyorlar’ dedi.”

REKLAM

İÇİNDE OLMAYIZ

6’lı masayla ilgili de konuşan Çelebi, “6’lı masanın bizim açımızdan oluşturuluşu bile abes. Bunların tek birlikteliği var Tayyip Erdoğan nefreti ve düşmanlığı. Türkiye’ye hiçbir şey getiremeyeceğine inandığımız böyle bir ittifakın içinde olmayı hiç düşünmedik” dedi.

GÜNDEM İYİ Parti kurucusu Yeniçeri'den 'altılı masa' tepkisi: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası