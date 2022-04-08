Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem 6lı masayı adaysızlık gerdi
ANKARA

6'lı masayı adaysızlık gerdi!

CHP’nin etrafında toplanan muhalefet partilerinde aday tartışmaları artarak devam ediyor. Muhalefet kulislerinde seçimlere çok az bir zaman kaldığı ve artık cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiği konuşuluyor.

Abone Ol Google News
Nur Banu Aras Yeni Şafak
6lı masayı adaysızlık gerdi!
Arşiv

CHP’nin etrafında toplanan muhalefet partilerinde aday tartışmaları artarak devam ediyor. Muhalefet kulislerinde seçimlere çok az bir zaman kaldığı ve artık cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiği konuşuluyor. Adayın kim olacağı ya da tek aday mı olacağı da daha belli olmazken, adaydaki belirsizlikten duyulan rahatsızlık sesli bir şekilde dile getiriliyor. Aday belirleme sürecinde oyalanıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenerek sahaya inmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Muhalefetin tezlerinin cumhurbaşkanı adayı tarafından sahada anlatılması gerektiği dillendiriliyor.

ORTAK MİTİNG YAPILMAYACAK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL’nin dolar karşısında değer kaybı ve artan hayat pahalılığına tepki amaçlı olarak, mitinglere başlama kararı almıştı. Kılıçdaroğlu, “Anayasa’mızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi meydana’ diyorum” demiş ve ilk mitingini de 4 Aralık 2021’de Mersin’de gerçekleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kasım 2021’de Denizli’de miting düzenlemişti. Millet İttifakı, bu mitinglerin ara ara yapılacağını açıklasa da farklı söylem riskinin önünü kesmek için miting yapmama kararı aldı.

6’lı masanın şifreleri
GÜNDEM
6’lı masanın şifreleri

Muharrem İnce 'altılı masayı' yerden yere vurdu: Bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olmaz
GÜNDEM
Muharrem İnce 'altılı masayı' yerden yere vurdu: Bu mutabakat Türkiye'ye çözüm olmaz
Bakanlıkta görev değişimi

Bakanlıkta görev değişimi
Trabzonsporun maçı ertelendi

Trabzonspor'un maçı ertelendi

Bordo mavililer yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemedi.
Vergi ve Ekonomi Paketine ilişkin kanun teklifi kabul edildi

​Bakan Koca'dan Nisa bebek açıklaması.
O sabır insanıydı

O sabır insanıydı

​O'nun Gibi'nin yedinci bölümü yayında.
Trendyol'dan büyük adım

Trendyol'dan büyük adım

​E-ihracat ile KOBİ ve esnafları yurt dışına taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Evlatlarımız yabancı kültürlerin etkisine giriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.