6'lı masayı adaysızlık gerdi!

CHP’nin etrafında toplanan muhalefet partilerinde aday tartışmaları artarak devam ediyor. Muhalefet kulislerinde seçimlere çok az bir zaman kaldığı ve artık cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerektiği konuşuluyor. Adayın kim olacağı ya da tek aday mı olacağı da daha belli olmazken, adaydaki belirsizlikten duyulan rahatsızlık sesli bir şekilde dile getiriliyor. Aday belirleme sürecinde oyalanıldığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı adayının bir an önce belirlenerek sahaya inmesi gerektiğine vurgu yapılıyor. Muhalefetin tezlerinin cumhurbaşkanı adayı tarafından sahada anlatılması gerektiği dillendiriliyor.

ORTAK MİTİNG YAPILMAYACAK

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL’nin dolar karşısında değer kaybı ve artan hayat pahalılığına tepki amaçlı olarak, mitinglere başlama kararı almıştı. Kılıçdaroğlu, “Anayasa’mızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi meydana’ diyorum” demiş ve ilk mitingini de 4 Aralık 2021’de Mersin’de gerçekleştirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Kasım 2021’de Denizli’de miting düzenlemişti. Millet İttifakı, bu mitinglerin ara ara yapılacağını açıklasa da farklı söylem riskinin önünü kesmek için miting yapmama kararı aldı.

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