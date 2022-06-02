6’sı da cumhurbaşkanı olacak!

Ankara kulislerinde 6’lı masada belirlenmiş bir adayın olmamasına rağmen, koltuk paylaşımı için yapılan planlar konuşuluyor. Buna göre CHP’nin masada belirleyici aktör olacağı ifade edilirken, aday noktasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ismi son zamanlarda ön plana çıkıyor.

YARDIMCILAR HAZIR

Kılıçdaroğlu’nun aday olması ve seçimi kazanması durumunda, 1’inci Cumhurbaşkanı yardımcısının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olacağı iddia ediliyor. 2’nci yardımcının ise masada yaşı en büyük olan Temel Karamollaoğlu’nun olacağı konuşuluyor.

OYNAT 02:39 Devlet Bahçeli'den altılı masa yorumu: Bu masada dedikodu riya fitne yalan istismar ne ararsanız var MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli yaptığı konuşmada muhalefet partilerinin oluşturduğu 6'lı masanın son toplantısına da değinerek 'Bu masada ne ararsanız vardır. Dedikodu, riya, fitne, yalan, istismar...' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ADAY OLMAZSA YÖNETİLECEK ADAY

CHP liderinin aday olmaması ve masadaki genel başkanlar dışında bir ismin aday olması durumunda ise seçilecek adayın 6’lı masadaki genel başkanlar tarafından yönetileceği iddia ediliyor. Bakanlıkların ise oy oranına göre paylaşılacağı ifade ediliyor. CHP’nin en çok bakanlığa sahip olacağı, ardından da İYİ Parti’nin geleceği belirtiliyor. Geriye kalan partilerin genel başkanlarına ise kabinede koltuk verileceği iddia ediliyor.

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