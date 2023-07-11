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7 aylık kayıt 1 günde yapıldı

Yurt dışından getirilen cep telefonlarında IMEI kayıt ücretine gelen zam sonrası 1 günde 7 aylık kayıt yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile yurt dışından getirilen cep telefonlarını kayıt için alınan tutar 6 bin 91 TL'den 20 bin TL'ye yükseltildi.

Burak Doğan
04:00 . 11/07/2023 Salı
Yeni Şafak
15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzanmıştı.

15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzanmıştı.

Bu karar sonrası eski kayıt ücretleri ile cep telefonu almak ve kaydettirmek isteyenler, hem sınır kapılarında hem de e-Devlet sistemlerinde yoğunluğa sebep oldu. Bu süreçte yaklaşık 400 bin kişi 6 bin 91 TL’ye kayıt yaptırdı. Bu da neredeyse 2023 yılında yapılan kayıt sayısına eşit oldu.


2020 YILININ 5 KATI!

Ayrıca 7 Temmuz'da yapılan kayıtların 2020 yılı boyunca yapılan kaydın 5 katı, 2021 yılındaki kayıtların ise 3,5 katı olduğu öğrenildi. Bunun yanı sıra 2023 yılının ilk 7 ayında yapılan kayıt sayısının ise 2022 yılında yapılan kayıt sayısından çok daha fazla olduğu belirtildi.

Zamlı tarife öncesinde 20 bin lira yerine 6 bin lira ödemek isteyen vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınır kapısına akın etmiş, Karadeniz Sahil Yolu'nda 15 kilometreyi bulan kuyruk, Kemalpaşa'yı geçerek, Hopa'ya kadar uzanmıştı.


#IMEI
#kayıt ücreti
#yurt dışı
#yoğunluk
3 saat önce
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