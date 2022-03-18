Gündem 7 ülkede insani trajedi Ukrayna üç haftada en fazla göç veren 4 ülke oldu
ANKARA

7 ülkede insani trajedi: Ukrayna üç haftada en fazla göç veren 4. ülke oldu

Suriye, Filistin, Venezuela, Sudan, Afganistan ve Myanmar’da devam eden insani trajediye Ukrayna dahil oldu. Yerlerinden edilen milyonlarca sivil komşu ülkelerinde sığındığı kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​7 ülkede insani trajedi: Ukrayna üç haftada en fazla göç veren 4. ülke oldu
Ukrayna, üç hafta gibi kısa bir sürede en fazla göç veren 4’ncü ülke oldu.

Dünyada trajedi bölgelerine son olarak Ukrayna dahil oldu. Suriye, Filistin, Venezuela, Sudan, Afganistan, Myanmar halen insanlığın kanayan noktaları. Ukrayna, üç hafta gibi kısa bir sürede en fazla göç veren 4’ncü ülke olurken kronik kriz bölgelerinden Suriye 6 milyon 800 bin, Filistin 5 milyon 700 bin, Venezuela 4 milyon, Afganistan 2,6 milyon, Güney Sudan 2 milyon 200 bin, Afganistan 1 milyon 700 bin kişiyi göç verdi.

  • İşte Ukrayna’nın gölgesinde kalan bölgelerde kronikleşen dramlar. Dünyanın ham petrol rezervi en yüksek ülkelerinden biri olan Venezuela dış müdahalelerin de etkisiyle göç alan değil veren bir ülkeye dönüşmüş. Venezuela’daki krizler yüzünden yerlerinden edilen 4 milyon sivil, Kolombiya ve Peru’ya sığındı. Afrika’dan yaşanan düzensiz göçlerde ilk sırayı Güney Sudan alıyor. Ülkeden 2 milyon 200 bin kişi göç etmiş.

TÜRKİYE KUCAK AÇTI

12 yıldır en çok göç veren ülke konumunda olan Suriye’de yaklaşık 6 milyon 800 bin kişi kurtuluşu ülke dışında aradı. Suriye’nin en fazla göç verdiği ülke konumunda olan Türkiye. Rejim güçleri yüzünden evlerinden olan mültecilere, Türkiye’nin ardından Lübnan ev sahipliği yapıyor. İnsanlık utancının yaşandığı değişmez adreslerin başında ise Filistin geliyor. Batılı devletlerin yaşanan vahşete ve zulme göz yumduğu Filistin’de 5 milyon 700 bin kişi göç etmiş durumda.

  • Afganistan’da ise huzursuzluk 42’nci yılında. 1979 yılında Sovyetler Birliği’nin işgali ile istikrarsızlıkla tanışan ülkede ABD’nin 20 yıl süren işgali iç savaş, kuraklık ve işsizlik göçü tetiklemiş. Son olarak Taliban korkusu nedeniyle geçen yıl büyük bir insan kaçışı yaşandı. 2 milyon 600 bin kişinin ülkeden göç ettiği tahmin ediliyor. Myanmar’da yaşanan göçün en büyük sebeplerinden biri yaşanan ırkçı soykırım. 1 milyon 100 bin kişinin göç ettiği Arakan topraklarından binlerce kişi de hayatını kaybetti. 900 bin Arakanlı Bangladeş’te.

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