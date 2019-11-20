Gündem 7 yılda 7 kat açıkla bıraktı
POLİTİKA

7 yılda 7 kat açıkla bıraktı

Kılıçdaroğlu’nun yönetiminde SSK’nın bütçesinde açık rekoru kırıldı. 1990’da yüzde 15 bütçe fazlası veren kurumun, Kılıçdaroğlu’nun 1992-99 arasını kapsayan genel müdürlüğünde bütçe açığı 373 milyon dolardan 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 iken 1999’da bu oran yüzde 55 seviyesine indi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) söz vererek, “Hiç meraklanmasınlar, onların sorunlarını çözeceğiz” diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemindeki performansı dikkat çekiyor. Genel müdürlük görevini 7 yıl yürüten Kılıçdaroğlu, SSK’yı dibe doğru götürdü.

AÇIK REKORU KIRDI

1990’ların başında yüzde 15 bütçe fazlası veren SSK, sonrasında hızla açık vermeye başladı. Kılıçdaroğlu, 1992 yılında genel müdürlüğe başladığında kurumun 373 milyon dolar bütçe açığı vardı. Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bıraktığı 1999 yılında ise bütçe açığı 2 milyar 666 milyon dolara yükseldi. 1999 yılında SSK’nın bütçesine oranla açığı yüzde 31 yükseldi. Hatta 1995’te bu oran yüzde 37’ye kadar açıldı.

PRİMLER GİDERLERİ KARŞILAMADI

Uluslararası anlamda sosyal sigortacılığın karşılaştırma kriterlerinden biri olan prim gelirlerinin giderleri karşılaştırmasında da Kılıçdaroğlu sınıfta kaldı. Kılıçdaroğlu döneminde bu oranda yüzde 25’lik bir azalma olduğu tespit edildi. Kılıçdaroğlu gürevi devraldığında prim gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 80 olurken, 99 yılında ise bu oran yüzde 55 seviyesine geriledi.

EYT için her türlü hesabı denedik

  • Zehra Zümrüt Selçuk
  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Merkezi Yönetim bütçe ve 2018 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili soruya Selçuk elinde on küsur analiz olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti: “Her türlü kombinasyonu denedik. Fakat hiçbirisinin maliyeti sürdürülebilir bir maliyet değil. Emeklilik için yaş şartını bekleyen 1998 öncesi işe giren sigortalımızın ortalama yaşı 48. 65 yaşını bekleyecek değiller. Bunlar kademeli olarak emekli olacaklar. Emeklilik yaşının 65 olduğu iddiası da doğru değil. 2008 reformu tam kendi seviyesine ulaştığı zaman gerçekleşecek yaş. 65 yaş şartı kadın ve erkek sigortalı için 2048’de sağlanacak. 2048 yılına kadar bütün emekliler kademeli olarak belli yaş aralıklarında emekli oluyorlar. Şu anda 52,7 ortalama emeklilik yaşımız var.”

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