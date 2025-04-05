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74 yaşında avukat oldu

74 yaşında avukat oldu

04:005/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
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Erden Terim
Erden Terim

79 yaşındaki Erden Terim, 47 yıl önce yarım bıraktığı hukuk eğitimini, 2014 yılında aftan yararlanarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydolarak tamamladı. 2018'de mezun olduktan sonra Sakarya Barosu'nda stajını bitirip 2020'de avukatlık ruhsatını aldı. Önceki yıllarda Türkiye Elektrik Kurumu Hukuk Müşavirliği'nde görev yapan ve 26 yıl emlak sektöründe çalışan Terim, kızıyla birlikte Adapazarı'nda avukatlık yapmıyor. Hukuk eğitimini tamamlamadan önce, Türkiye'deki zorlu siyasi şartlar nedeniyle üniversiteden ayrıldığını belirten Terim, yıllar sonra bu eksikliği tamamlayarak mesleğini yapma arzusunu gerçekleştirdi. Terim, gençlere azimle hedeflerine ulaşmalarını ve yarım iş bırakmamalarını tavsiye ediyor. Müvekkillerinin telefon numaralarını ezbere hatırladığını belirten Terim, sağlıklı olduğu sürece mesleğini sürdürmeyi planlıyor.


#Sakarya
#avukat
#eğitim

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