76 bin 624 konut yeni sahiplerinde

Deprem bölgesinde, 276 bin 734 adet bağımsız birimin ihalesi yapıldı. 76 bin 624 konutsa sahiplerine teslim edildi.

İHALELER YAPILIYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu bilgi notuna göre, depremden etkilenen illerde 276 bin 734 adet bağımsız birimin ihalesi yapıldı. 76 bin 624 konutsa sahiplerine teslim edildi. Bilgi notunda, deprem bölgesinde 410 bin 451 konut ve 36 bin 220 ticarethane yapılacağının altı çizildi.

173 bin 916 adet bağımsız birimin ise ihalesinin yapılması planlanıyor. Bölgede toplamda 450 bin 653 adet bağımsız birimin inşasının tamamlanması hedeflendi. Şimdiye kadar teslim edilen konut sayısı ise 76 bin 624 oldu.

DAĞITILAN KONUT SAYISI

Tamamlanan konutların dağılımı şöyle: Adana 2 bin 316, Adıyaman 8 bin 216, Diyarbakır 4 bin 415, Elâzığ, 3 bin 93, Gaziantep 14 bin 710, Hatay 10 bin 889, Kahramanmaraş 17 bin 592, Kilis bin 494, Malatya 7 bin 881, Osmaniye 3 bin 572, Şanlıurfa 2 bin 446.

İhalesi tamamlanan konutların dağılımı ise şöyle: Adana 10 bin 586, Adıyaman 41 bin 332, Diyarbakır 17 bin 590, Elazığ 13 bin 569, Gaziantep 31 bin 148, Hatay 140 bin 481, Kahramanmaraş 66 bin 284, Kilis 2 bin 582, Malatya 67 bin 79, Osmaniye 8 bin 910, Şanlıurfa 10 bin 890.







