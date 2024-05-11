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79 yıl sonra Kariye'de cuma namazı

Cami statüsü aldıktan sonra restore edilip 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camii'nde ilk cuma namazı kılındı. Camiye sığmayan cemaat, dışarıya serilen seccadeler üzerinde saf tuttu.

04:00 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 04:54 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Kariye Camii'nde Cuma namazı
Kariye Camii'nde Cuma namazı

Fatih'te bulunan ve 79 yıl sonra yeniden ibadete açılan Kariye Camii'nde, ilk cuma namazı eda edildi. Cumhurbaşkanlığı’nın 1 Ağustos 2020 tarihli kararnamesiyle yeniden cami olan ve 4 yıl aradan sonra restorasyonu tamamlanarak 6 Mayıs'ta ibadete açılan Kariye Camii'nde kılınan ilk cuma namazına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Camiye sığmayan cemaat, dışarıya serilen seccadelerde de saf tuttu. Esenyurt'tan gelen Mehmet Çelik, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk cuma namazını kılmaya geldiğini belirterek, “İki camide de içeride namaz kılmak nasip olmadı, dışarıda kıldım. Bugünlere şükürler olsun. Ömründe herkese nasip olmaz” diye konuştu.


UZUN YILLAR KİLİSE OLARAK KULLANILDI

İnşasının ardından uzun yıllar kilise olarak kullanılan yapı, 2. Bayezid döneminde Sadrazam Hadım Ali Paşa (Atik Ali Paşa) tarafından camiye çevrildi. 1945'te müzeye dönüştürülen, 1948'de de dönemin Müzeler İdaresine bağlanan Kariye, 1 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeniden cami oldu. Bu kararın ardından restorasyonuna başlanan camideki çalışmalar 4 yıl sonra tamamlandı. Cami, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı canlı bağlantıyla 6 Mayıs'ta yeniden ibadete açılmıştı.


#Kariye Camii
#Cuma namazı
#ibadet
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