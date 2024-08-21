8 ayda 132 bin Suriyeli gitti

Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde 2016’da oluşturmaya başladığı güvenli bölgelere sivillerin dönüşü sürüyor. 2011 yılında patlak veren Suriye iç savaşı sırasında izlediği açık kapı politikası ile sivillere kucak açan Türkiye, 24 Ağustos 2016’da Fırat Kalkanı ile başlattığı harekatlarla önemli bir alanı terörden temizledi. Güvenli bölgelerde hayatın normale dönmesi için altyapı ve üst yapı yatırımları yapıldı. Briket evler başta olmak üzere kalıcı konutlarla da barınma krizine çözüm üretilen bölgeye Türkiye’den dönüşler artıyor. Sadece bu yılın ilk 8 ayında gönüllü olarak ülkesine dönen Suriyeli sayısı, ağustos ayı itibariyle 132 bini geçti. 2016’dan bu yana ülkesine dönen Suriyeli sayısı ise 678 bine ulaştı. Vize muafiyeti ya da ikamet süresi biten, kendiliğinden çıkış yapan yabancı sayısı da 463 bin 652.
163 BİN KAÇAK DEPORT EDİLDİ
Sınıra inşa edilen güvenlik duvarı sayesinde 202 bin 705 düzensiz göçmenin yurda girişi engellendi. Kaçak göçe karşı bunun haricinde yurt içinde de sıkı tedbirler uygulanıyor. Mobil Göç Noktaları ile kentlerin kalabalık noktalarına denetim ağı kuruldu. Bu yıl GöçNet veri ağı ile 1 milyon 187 bin 796 yabancı sorgulandı. Bunlardan 126 bin 766’sının kaçak olduğu tespit edildi. Ülke içinde dolaşımı tespit edilen 163 bin 745 yabancı da sınır dışı edildi.