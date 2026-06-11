81 ilde hareket yaşı ölçümü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının tanıtımına katıldı
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa” kampanyasının tanıtımında vatandaşlara düzenli egzersiz çağrısında bulundu. “Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın kaslarınızın yaşı önemlidir” diyen Memişoğlu, kampanya kapsamında 81 ilde vatandaşların hareket yaşlarının ölçüleceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen
“Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa”
kampanyasının tanıtım etkinliğinde yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının temel hedefinin
“sağlıklı bir toplum oluşturmak”
olduğunu söyledi. Hareketsizlik, fazla kilo ve bağımlılıkların toplum sağlığını tehdit eden başlıca riskler arasında yer aldığını belirten Memişoğlu, vatandaşları daha aktif bir yaşam sürmeye davet etti.
10 milyondan fazla kişiye ölçüm
10 milyondan fazla kişiye ölçüm
Geçen yıl yürütülen
“İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa”
kampanyasına değinen Memişoğlu, 10 milyondan fazla kişinin boy ve kilo ölçümünün yapıldığını belirterek,
“İstiyoruz ki insanlar sağlık sistemini sadece tedavi için, hastalık için değil; sağlıklı kalmak için de kullansınlar”
ifadelerini kullandı. Memişoğlu, kampanya kapsamında ölçümleri yapılan vatandaşların Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki diyetisyenlere yönlendirildiğini ve bunun sonucunda ülke genelinde toplam 513 ton kilo kaybı sağlandığını açıkladı.
17 farklı alanda ücretsiz hizmet
17 farklı alanda ücretsiz hizmet
Türkiye genelinde 348 Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu hatırlatan Memişoğlu, bu merkezlerde fizyoterapistten diyetisyene, çocuk gelişimcisinden kanser taramalarına kadar 17 farklı alanda ücretsiz hizmet verildiğini söyledi. Kanser taramalarına ilişkin bilgi veren Memişoğlu, geçen yıl 7,7 milyon kişinin tarama programlarına davet edildiğini belirterek,
“Yaklaşık 28 binin üzerinde insanda daha kanser kliniği oluşmadan, geç kalmadan erken safhada kanserlerini yakaladık ve tedavi ettirdik. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork diyoruz”
ifadelerini kullandı.
81 ilde 1 ay boyunca devam edecek
81 ilde 1 ay boyunca devam edecek
Vatandaşlara kilo verme, egzersiz yapma ve sigarayı bırakma çağrısında bulunan Memişoğlu,
“Lütfen beraber kilolarımızı verelim, hareketli olalım, sağlıklı kalalım”
dedi. Bir ay boyunca 81 ilde devam edecek kampanya kapsamında vatandaşların hareket yaşları çeşitli fiziksel performans testleriyle belirlenecek. Memişoğlu,
“Nüfus cüzdanınızda hangi yaş yazarsa yazsın kaslarınızın yaşı önemlidir. Siz bu yaşı genç tutmak için hareketli olmak zorundasınız”
diyerek vatandaşları kampanyaya katılmaya davet etti.
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