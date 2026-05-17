Obezite ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, özellikle son yıllarda hareketsiz yaşam tarzı ve yanlış beslenme alışkanlıklarının obezite oranlarını hızla artırdığına dikkati çekti.

Fazla kilo nedeniyle vücutta oluşan yağlanmanın metabolik sistemi doğrudan etkilediğini kaydeden Öztürk, "Obezite, estetiğin yanı sıra hipertansiyon, tip 2 diyabet, kalp krizi, uyku apnesi ve karaciğer yağlanması gibi birçok hastalığın gelişme riskini artırıyor. Özellikle karın çevresindeki yağlanma, metabolik hastalıklar açısından önemli bir risk faktörü." ifadelerini kullandı.

Öztürk, obezitenin yalnızca ileri yaşlarda değil, genç bireylerde ve çocuklarda da giderek daha sık görüldüğünü belirterek, erken dönemde müdahalenin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Yaşam süresini de etkileyebiliyor"

Yanlış beslenme, düzensiz uyku ve fiziksel hareketsizliğin kilo artışını hızlandırdığına değinen Öztürk, "Obezite tedavi edilmediğinde yaşam kalitesini düşürmekle kalmıyor, yaşam süresini de etkileyebiliyor. Bu nedenle kilo artışı mutlaka ciddiye alınmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Öztürk, obezite tedavisinin kişiye özel planlanması gerektiğini, bazı hastalarda yalnızca diyet ve egzersizin yeterli olmayabileceğini aktardı. Obezitenin çok faktörlü bir hastalık olduğuna değinen Öztürk, şunları kaydetti: