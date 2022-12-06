85 milyonun bütçesi: TBMM'de sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2023 yılı bütçe görüşmeleri başladı. Aralıksız 12 gün sürecek ve 16 Aralık Cuma günü sona erecek görüşmeler için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul Salonu’ndaki yerlerini aldı. Bütçenin sunum konuşmasını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptı.

85 MİLYONA HİTAP EDECEK

Bütçe teklifinin, milletin ihtiyaçlarına odaklanan, adil ve sosyal bir anlayışa sahip olduğunu belirten Oktay, “Bütçe, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, sahip çıkan programlar, destekler ve ödenekler içeriyor. Yüzüncü yılın bütçesi yatırım, üretim, istihdam, ihracat ve büyüme odaklı bir yapıda. Bütçemiz, kalem kalem işçisinden işverenine, çiftçiden esnafa, emekliye, öğretmenlerimizden emniyet güçlerimize, KOBİ’lerimizden sanatçılarımıza; genci, yaşlısı dezavantajlı tüm bireyleriyle 85 milyonun bütçesi” dedi.

REKLAM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

KIZILELMA’NIN BÜTÇESİ

Bütçenin, şehitlerin hatırasına sahip çıkarak terör bataklıklarını kurutan Türkiye’nin bütçesi olduğunu söyleyen Oktay, “Bütçe, Türkiye’nin otomobili TOGG’u geliştirmekle yetinmeyip, bataryasına kadar milli imkanlarla üretecek ek adımları atabilen üretim ekosistemimizin bütçesi. Tüm dünyanın gıpta ile izlediği, uğruna marşlar bestelenen milli savunma sanayii ürünlerimizin, Milli Muharip Uçağın, Kızılelma’nın, yeni tip denizaltılarımız Hızır Reis ile Selman Reis’in, uzun menzilli hava savunma sistemimiz Siper’in, Türkiye’nin ilk çıkarma gemisi TCG Anadolu’nun, TÜRKSAT 6A’nın bütçesi” ifadesini kullandı.

Açıklamayan namerttir

Oktay, CHP ve Kılıçdaroğlu’nun taklitçi olduğunu ifade ederek, “Yani, eleştiriyor gibi gözükürken, Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’na olan bu gizli hayranlığınız halis mi? (Kılıçdaroğlu) Eskiden Erdoğan böyle değildi diyerek eskiden daha çok hayran olduğunu da itiraf etti” dedi. CHP’den gelen kara para aklama ve uyuşturucu iddialarına da yanıt veren Oktay, “Uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda Kasım 2020’de çıkartılan kanuna CHP neden red oyu verdiğini açıklamalıdır” dedi. Oktay ayrıca, “Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve bakanlarının uyuşturucuyla ilişkili olduğuna dair elinde bilgi veya bulgu olup da açıklamayan namerttir!” açıklamasında da bulundu.

İşte hedefler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sunumunda enflasyonun düşeceği vurgusunu yaparak 2023 yılı için şu hedefleri sıraladı:

- TÜFE yıllık artış oranı yıl sonunda Orta Vadeli Program hedeflerine uyumlu olarak yüzde 65 civarında gerçekleşecek; takip eden aylarda yıllık enflasyonun peyderpey gerileyecek.

- İşsizlik oranı 2025 yılında yüzde 9,6 seviyesine gerileyecek.

- Kişi başına düşen milli gelir tekrar 10 bin doların üzerine çıkacak.

- 2023 yılında Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında toplam beş adet kefalet paketi yürürlükte olacak.

- Mevcut fiyatlar çerçevesinde vatandaşlara doğal gazda yüzde 75, elektrikte ise birinci kademede yüzde 50 sübvansiyon sağlanacak.

- Togg’u 2023’ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görmek için çalışmalar sürecek. Her yıl 175 bin araç üretilmesi, 4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanması hedefleniyor.

REKLAM

- 2023 başında Karadeniz’deki doğal gaz çalışmaları tamamlanacak. Yeni rezervlerin keşfi ile enerjide dışa bağımlılığının azaltmasına bağlı olarak cari işlemler dengesi ile dış finansman ihtiyacı üzerindeki baskı daha da aşağı çekilecek.