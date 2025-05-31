86 milyon artık sivil bir anayasayı hak ediyor

Örneğin bu sene 1,1 milyon çiftçiye 675 milyar lira kredi verilmiş ve bunun faizinin yüzde70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Kamuya bunun bedeli 2024'te 87,5 milyar TL, 2025'te 160 milyar TL. Esnaf ve sanatkâr için nisan ayı itibarıyla 800 bin kişiye 252 milyar lira kredi vermişiz. Bunun da faiz yükünün yüzde 50'sini devlet karşılıyor. Yine nitelikli projeler için selektif uygulamalar yapıyoruz. İhracatçılar bugünkü politika faiziyle kredi kullanmıyorlar. En son yüzde 29'a düşürdük mesela. Geçen yıl 49 milyar dolar ihracatçılarımıza destek vermişiz. Bu sene rakam 52 milyar doları bulur. Makro düzeyde hacmi kontrol edip selektif, seçici bir şekilde belli kesimlerin faiz oranlarını düşürüyoruz. Ama bir taraftan da esas olan elbette enflasyonun da faizlerinde düşmesi.