Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz TVNET'te yayınlanan Parapolitik programında Semra Karabaş'ın konuğu oldu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan ve ekonomi programının istikrarla uygulandığını vurgulayan Yılmaz "Ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İçeride bir istikrar programı uyguluyoruz. Bizim esas programımız dengeli büyüme" ifadelerini kullandı.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle;









Türkiye ekonomisi büyüyor





"Yıllık bazda da mevsimsel etkilerden arındırılmış şekilde baktığımızda yüzde 2,7 büyüme oranı. Yüzde 3’e yakın bir büyüme diyebiliriz.. Ekonomi 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor. İçeride bir istikrar programı uyguluyoruz. Bizim esas programımız dengeli büyüme...

Bu rakamları yorumlarken dünyanın halini de unutmamamız gerekiyor. İçerde dediğimiz gibi bir istikrar programı uyguluyoruz, enflasyon oranını düşürmeye çalışıyoruz. Dış dünyada da maalesef talebin çok ciddi problemli olduğu bir dönemdeyiz. Özellikle Trump etkisinden sonra dünya büyümesi aşağı yönlü gidiyor. Özellikle Ukrayna Rusya savaşı da çok etkiledi. Dolayısıyla dış talebin de çok etkileyici olmadığı bu dönemde bu büyümeyi gerçekleştirmemiz ayrıca daha kıymetli. Bu aslında Türkiye ekonomisinin direncini ve gücünü gösteriyor."









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TVNET’e özel açıklamalar: 'Enflasyonda kırılma başladı' Gündem









“Enflasyonda kırılma başladı”





"Mevcut veriler ışığında baktığımızda enflasyonda yıl sonuna doğru 20’li rakamları konuşacağız. Gelecek yıl 10’lu rakamları konuşacağız. Tek haneli rakamlara doğru gideceğiz"









Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TVNET’e özel açıklamalar: 'Enflasyonda kırılma başladı' Gündem









OVP’de güncelleme olacak mı?





"Bütün ülkelerde büyümelerde bir miktar aşağı yönlü revizyon var. Biz her yıl yaptığımız gibi Eylül ayında dengeleri gözeterek güncelleme yapacağız"





'Uzun zamandır tek haneli işsizlikle devam ediyoruz'





"Uzun zamandır tek haneli işsizlikle devam ediyoruz. Eğitim hayatı ile iş gücü piyasasının örtüşmesi için önemli adımlar atıyoruz. Eğitim artık daha uygulamalı hale getirilecek.

İstihdam artmaya devam ediyor. Önemli olan tek haneli rakamların devam etmesi. Özellikle genç ve kadın istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Burada Çalışma Bakanlığı’mızın İŞKUR’un çok önemli insiyatifleri programları var. Bir taraftan da eğitim hayatıyla iş gücü piyasasının daha fazla örtüşmesi için çalışmalar yapıyoruz.

Meslek yüksek okullarını dönüştürüyoruz. Buradaki programlar iş gücü piyasamızın ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilecek. Diğer yandan eğitim daha uygulamalı hale getirilecek. Örneğin sanayiden birisi gidip yüksek okulda ders verebilecek ya da yüksek okulda birisi sanayide staj imkanı bulabilecek.

Ayrıca yeni çalışma modelleri çok önemli. İnşallah uygun zamanlarda bu konuyla ilgili adımlar atacağız. "





Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomiye etkisi





"Terörsüz Türkiye demokrasi ve kalkınma açısından çok önemli. Türkiye’nin büyümesi ve daha güçlü bir ülke haline gelmesi için katkıda bulunacaktır. Terörün ortadan kalktığı bir ortam da demokratik standartlarımızı yükseltmek için bize yeni bir fırsat sunacaktır. Bu da Türkiye'nin gelişmesini sağlayacaktır. Tecrübeli kadrolarımız var, çok tecrübeli bir liderimiz var. Dolayısıyla bütün bu süreç hassasiyetle yönetilmektedir. Ama sadece Cumhur İttifakı'nın katkısıyla olmaz, bu süreçte bütün siyasi partilerin destek olması çok çok kıymetli. Artık bu terör belasını kalıcı olarak gündemimizden çıkaralım. İnsanımıza daha güvenli bir ortam oluşturalım. Türkiye Yüzyılı vizyonunu etkili bir şekilde hayata geçirelim."





'Türkiye artık sivil anayasayı hak ediyor'





“Yeni anayasa Türkiye’nin yeni gündemi değil. Uzun yıllardır bu konuyu tartışıyoruz. Değişiklikler de yaptık ancak hala sivil bir anayasaya sahip değiliz. Darbe sonrası oluşturulmuş bir anayasaya sahibiz. Bu bir utançtır aslında. Türkiye artık sivil anayasayı hak ediyor.

Geldiğimiz gelişmişlik düzeyiyle Türkiye demokratik ve özgürlükçü anayasayı hak ediyor. Tabii ki temel hassasiyetlerimizi koruyarak…

Bu yönde meclisimiz zaten bir çalışma başlattı biliyorsunuz. Numan beyin koordinasyonunda başlatılmıştı. Bu konular tek bir partinin yapabileceği işler değil tabii ki. Ancak her partinin kendi perspektifinden katkı sağlaması gereken hususlar var.





Biz de şimdi AK Parti olarak kendi çalışmamızı yapacağız ancak tabii ki bu çalışma diğer çalışmalarla birleşerek sonuca varacak. 86 milyonun anayasasından bahsediyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla bu belgelerin hazırlanması çok önemli. Türkiye’nin birikimini de değerlendirerek yola devam edeceğiz.”











