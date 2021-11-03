​89 yıllık uygulamaya son

AK Parti milletvekilleri, 5’inci Yargı Paketi’ni içeren İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ni, Meclis Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, kanun teklifinin detaylarını, Meclis’te gazetecilerle paylaştı. Ünal, 4 yargı paketini TBMM’de yasalaştırdıklarını söyledi.

Ünal, 8 ayrı kanunda değişiklik yapan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin, 54 maddeden oluştuğunu bildirdi. Ünal, teklifte, teknolojiyi dikkate alarak icra ve iflasta elektronik satışın düzenlenmesi ile uzun süredir kamuoyunun gündeminde olan çocuk teslimine ilişkin, çocukların icranın konusu olmaktan çıkarılmasını içeren hükümlerin bulunduğunu anlattı.

BORÇLUYA HACİZLİ MALINI SATMA İMKANI

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılması öngörülen değişikliklerle, alacaklı ve borçlu arasındaki hassas menfaat dengesinin daha güçlü şekilde korunmasını ve bu sürecin daha hızlı, daha az masraflı şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçladıklarını belirten Ünal, “İcra sistemimizde mevcut olan hacizli malın mezat salonlarında satışına ilişkin uygulamayı kaldırıyoruz.” dedi.

REKLAM

ÇOCUK HACZİ KALKACAK

Kanun teklifinde yer alan önemli konulardan birinin de kamuoyunda “çocuk haczi” olarak da ifade edilen çocuk teslim usulüne yönelik düzenleme olduğunu belirten Ünal, şöyle devam etti: “1932’den beri uygulanan çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilam veya tedbir kararlarının yerine getirilmesine ilişkin usul, icra sistemi dışına çıkarılacak ve Çocuk Koruma Kanunu kapsamına alınacak.”

Ünal, çocuk teslimine veya çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair işlemlerin, çocuğun üstün yararı gözetilerek psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci ve rehber öğretmen gibi uzmanlar eliyle gerçekleştirileceğine işaret etti.

Yargı paketleri devam edecek