8'inci Yargı Paketi'nde ne var?

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanlığı'na sunulan 8'inci Yargı Paketi'ni içeren kanun teklifinin detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yeni paketle yargı hizmetlerinin daha etkin hale getirilmesi ve bekleme sürelerindeki yığılmaların ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Teklifle, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal gerekçeleri doğrultusunda “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek” ayrı bir suç sayılacak. Örgüt adına suç işleyen kişi hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Silahlı örgütler bakımından “örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme” fiili, müstakil bir suç olarak kabul edilecek. Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece silahlı örgütler hakkında uygulanacak.

PARA CEZASINA AYARLAMA:

Adli para cezalarının alt ve üst sınırları değiştirildi. Düzenleme, 1 Haziran 2024 sonrasında işlenen suçları kapsayacak. Yeni paketle adli para cezalarının miktarı da artırılacak. Ön ödeme miktarının belirlenmesinde hapis cezasının 1 gün karşılığı 30 liradan 100 liraya çıkarılacak. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, suçla daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanması amacıyla 1 günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilecek. Bu düzenleme, 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek.

TAZMİNAT KOMİSYONU’NA YENİ GÖREV:

AYM'ye yapılan bireysel başvurular kapsamında hak ihlali kararlarının maddi ve manevi kaybının belirlenmesi için Adalet Bakanlığı bünyesinde bulunan Tazminat Komisyonu'na yeni görevler verildi. Komisyon, yeni düzenlemeyle 5 heyet halinde çalışacak. Makul yargılama süresinin ötesinde kalan süreler komisyon tarafından yeniden gözden geçirilecek. Komisyon maddi ve manevi hak kayıplarını 9 ila 16 ay arasında hükme bağlayacak. AYM önünde biriken 92 bin dosya, bu komisyon tarafından azaltılacak. İleride açılacak davalar da önce bu komisyonda görüşülecek. Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra, 1 Haziran öncesinde kalan dosyalar bu komisyonda görüşülebilecek.

BEKLEME SÜRELERİNE YENİ DÜZEN:

Mahkemelerde vatandaşların bekleme süreleri eşitlenecek. İstinaf, temyiz ve tebliğ süreleri arasında var olan süre farkları ortadan kaldırılacak. Bu kapsamda bekleme süresi 2 hafta olarak belirlenecek.

KVKK'YA AB STANDARDI:

Paket kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (KVKK) da değişikliğe gidiliyor. Buna göre, özel nitelikle kişisel verilerin işlenme şartları, AB genel veri koruma tüzüğüne uyumlu hale getirilecek.

İkramiye zammı da pakette

Dini bayramlarda emeklilere verilen bayram ikramiyesi yüzde 50 zamlandı. Bu doğrultuda, 15,5 milyondan fazla emekliye verilen 2 bin liralık bayram ikramiyelerine yapılan yüzde 50'lik zam da paket kapsamına alındı. 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı’ndan itibaren emeklilere verilecek.

Deprem bölgesine destek uzuyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen organize sanayi bölgeleri (OSB) dahil sanayi altyapısının güçlendirilmesine yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen destek 1 yıl daha uzatıldı.







