'9. Türk Filmleri Haftası' Almatı’da büyük ilgi gördü!

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “9. Türk Filmleri Haftası – Almatı” etkinliği Kazakistan’ın Almatı kentinde büyük bir katılımla başladı.
Etkinliğin açılış galası, Esentay Mall KinoPark 11 IMAX Sineması’nda, başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı “Son Akşam Yemeği” filmiyle yapıldı.
Usta yönetmenlerin ödüllü filmleri ve popüler yapımlar, Almatı’daki izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte gösterilen filmler arasında “Son Akşam Yemeği”, “Gecenin Nakaratı”, “Nefes – Yer Eksi İki”, “Hayatla Barış” ve animasyon yapımı “Rafadan Tayfa 4 – Hayrimatör” yer aldı.
Film gösterimlerinin ardından izleyiciler, sanatçılarla birebir buluşma fırsatı yakalayarak, Türk sinemasının perde arkasına dair sorularını yönelttiler.