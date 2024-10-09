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'9. Türk Filmleri Haftası' Almatı’da büyük ilgi gördü!

'9. Türk Filmleri Haftası' Almatı’da büyük ilgi gördü!

12:599/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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9. Türk Filmleri Haftası Kazakistan'da büyük katılımla başladı.
9. Türk Filmleri Haftası Kazakistan'da büyük katılımla başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları ve Almatı Başkonsolosluğu’nun destekleriyle, Yerli Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “9. Türk Filmleri Haftası – Almatı” etkinliği Kazakistan’ın Almatı kentinde büyük bir katılımla başladı.

Etkinliğin açılış galası, Esentay Mall KinoPark 11 IMAX Sineması’nda, başrolünde Onur Tuna ve Pelin Akil Altan’ın yer aldığı “Son Akşam Yemeği” filmiyle yapıldı.


Geceye filmin yapımcısı Ahmet Selim Tuncer’in yanı sıra
“Gecenin Nakaratı”
filminin başrol oyuncusu Duygu Mercan, Türkiye’den milletvekilleri, yapımcılar ve yönetmenler de katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven de etkinlikte yer alarak, Türk Sinemasının Kazakistan’daki kültürel yansımalarına vurgu yaptı.

“Türk Filmleri Haftası”
etkinliği, Türkiye ve Kazakistan arasındaki kültürel bağları güçlendirmeyi hedeflerken, sinemanın gücüyle iki ülke arasında yeni bir köprü kurdu.

Usta yönetmenlerin ödüllü filmleri ve popüler yapımlar, Almatı’daki izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Etkinlikte gösterilen filmler arasında “Son Akşam Yemeği”, “Gecenin Nakaratı”, “Nefes – Yer Eksi İki”, “Hayatla Barış” ve animasyon yapımı “Rafadan Tayfa 4 – Hayrimatör” yer aldı.


Film gösterimlerinin ardından izleyiciler, sanatçılarla birebir buluşma fırsatı yakalayarak, Türk sinemasının perde arkasına dair sorularını yönelttiler.




#Türk Filmleri Haftası
#kültür sanat
#sinema

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