'9. Türk Filmleri Haftası' Almatı’da büyük ilgi gördü!

Zor zamanların ihtiyacı olan sanat, yine zor zamanlarda üretimi en zor alan. Sinema da öyle… Ekonomik olarak zor zamanlardan geçilirken yerelden genele kadar yönetimlerin kültüre dair ihtiyaç hissedip hissetmediğini sorgulamak gerekiyor. Mustafa Kutlu Ustamız geçtiğimiz günlerde bir yazı kaleme alarak sorular sordu. Biz de konuyu biraz açmak istiyoruz.