9 yıl önceki sır cinayette kanlı eşarp delil kabul edilmedi

Sevgi Aslan, 9 yıl önce Keçiören ilçesindeki evinin banyosunda 18 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. 8 yıl süren soruşturma sonunda Sevgi Aslan'ın eşi Ömer Aslan hakkında, 'canavarca hisle adam öldürmek' suçundan dava açıldı.

Delil yetersizliği nedeniyle tutuksuz yargılanan Ömer Aslan, Ankara 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmada Sevgi Aslan'ın annesi ve yakınları ile taraf avukatları da hazır bulundu.

'BELKİ DE EŞİNİ ÖLDÜRÜP İŞE GİTMİŞTİR'

Ölen Sevgi Aslan'ın ailesinin avukatı Esra Büyüktemiz Schneider, "Sanık, olay günü işte olduğunu, eve geldiğinde eşinin öldürülmüş olduğunu ifade ediyor. Bu aşamada Sevgi Aslan'ın ölüm saati önem arz etmektedir. Kendisi belki de gece vakti eşini öldürüp işe gitmiştir. Biz bu hususun araştırılarak, cesedin bulunduğu saat itibarıyla, ölüm zamanının tespitinin dosyada yargılanan sanığın eylemi gerçekleştirdiğinin belirlenmesi açısından önemli görmekteyiz. Bu hususta ölüm saatinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan yeniden rapor alınmasını talep ediyoruz" dedi. Avukat Scheider, ayrıca, sanığın iddianamede yöneltilen suçlama nedeniyle tutuklu yargılanmasını talep etti.

KANLI EŞARP MAHKEMEYE SUNULDU

Duruşmada, Sevgi Aslan'ın kız kardeşi Ayşe Öztürk ise ablasının evinde cinayet tarihinden yaklaşık 1 ay sonra kanlı başörtüsü bulduğunu söyleyerek, "Bugüne kadar bunun polis tarafından incelenmiş olduğunu düşünmüştüm; ancak incelenmemiş. Bu başörtüsündeki kanın kime ait olduğunun araştırılmasını istiyorum. Ayrıca başörtüsünde kimin parmak izi çıkarsa onun cinayeti işlediği ortaya çıkar" diye konuştu.

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Sanık Ömer Aslan ise Sevgi Aslan'ın yakınlarının, cinayeti gece işleyip işe gittiği yönündeki iddialarını kabul etmedi.

MAHKEME TALEPLERİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, avukat Esra Büyüktemiz Scheider'in, Sevgi Aslan'ın ölüm saatinin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor talebini reddederken, Ayşe Öztürk'ün mahkemeye sunduğu kanlı eşarbı, gelinen aşamada sonuca katkı sağlamayacağı gerekçesiyle delil olarak kabul etmedi. Sanık Ömer Aslan'ın tutuklanması istemi de kabul edilmedi.

Diğer taraftan, mahkeme heyeti, gelinen aşamada savcıya esas hakkındaki mütalaası için söz vereceğini belirtti. Ancak duruşmaya katılan avukatlar, mütalaadan önce mahkemeye kapsamlı bir yazılı savunma sunacaklarını belirterek, bunun için mütalaa verilmeden süre istedi. Mahkeme heyeti, talebi kabul ederek, duruşmayı erteledi.