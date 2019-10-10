90 bin camide Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat’ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı.
CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU
- Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.
AKÇAKALE VE CEYLANPINAR'DA DA SELA VE DUALAR OKUNDU
- Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi.