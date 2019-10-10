Gündem 90 bin camide Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
İSTANBUL BARIŞ PINARI HAREKATI

90 bin camide Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu

Fırat'ın doğusunda PKK'nın oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sabah namazında yurt genelindeki 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak DHA
Çamlıca Camii
Çamlıca Camii

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Fırat’ın doğusuna havadan ve karadan operasyon başlattı. Operasyon kapsamında havadan savaş uçakları terör örgütü PYD/PKK mevzilerini yoğun bombardıman altına aldı. Gece saatlerinde de karadan komandolar harekat başlatarak ilerlemeye başladı.

CAMİLERDE FETİH SURESİ OKUNDU

  • Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki yaklaşık 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi. Çamlıca Camii'nde Fetih Suresi'nin okunması havadan görüntülendi.

'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
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'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde sela okundu
Türk Silahlı Kuvvetleri, saat 16.00'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Bütün dünyanın yakından izlediği bölgede hareketlilik devam ederken İstanbul' da harekat nedeniyle tüm camilerde sela okundu. Harekat nedeniyle İstanbul'da tüm camilerde aynı anda sela okundu.

Büyük barış harekatı
DÜNYA
Büyük barış harekatı

AKÇAKALE VE CEYLANPINAR'DA DA SELA VE DUALAR OKUNDU

  • Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerinde tüm camilerde sela ve Fetih Süresi okundu. Camilerde, askerlerimizin başarısı için de dualar edildi.

Askerlerimiz Fetih Suresi okuyarak operasyona gitti
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Askerlerimiz Fetih Suresi okuyarak operasyona gitti
Askerlerimiz otobüste Fetih Suresi okuyarak 'Barış Pınarı Harekatı' na gitti.

Suriye Milli Ordusu operasyon öncesi Fetih Suresi okudu
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Suriye Milli Ordusu operasyon öncesi Fetih Suresi okudu
Suriye Milli Ordusu 'Barış Pınarı Harekatı' öncesi Fetih Suresi okudu.
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Kafa kesen DEAŞ'lıları gözetimine aldı

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