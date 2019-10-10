90 bin camide Barış Pınarı Harekatına katılan Mehmetçik için Fetih Suresi okundu Fırat'ın doğusunda PKK'nın oluşturmaya çalıştığı terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiklerimiz için Diyanet İşleri Başkanlığı'nca sabah namazında yurt genelindeki 90 bin camide Fetih Suresi okunup dua edildi.

Haber Merkezi 10 Ekim 2019, 06:43 Son Güncelleme: 10 Ekim 2019, 06:57 Yeni Şafak DHA