98/1 askerlik yeri sorgulama

2018'de askere gidecek asker adayları şubat ayı asker alma hakkında bilgileri araştırıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat 2018 asker alma ile ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Duyuruda, 2018 Şubat celbinde kimlerin askere alınacağı, hangi tarihlerde sevk evraklarının alınacağı, yol ve iaşe ücretlerinin nereden alınacağı, askere gideceklerin hangi tarihte birliklerine katılacağına dair detaylar yer alıyor. Peki, e-Devlet girişi yaparak 2018 askerlik yeri sorgulaması nasıl yapılır? Sevk evrakları, yol ve iaşe ücretleri nasıl alınır? İşte 2018 Şubat asker alma hakkında merak edilenler...

Şubat 2018 askerlik yeri sorgulama

Bakanlık tarafından yayınlanan duyurunun 3'üncü maddesinde askere gidecek olanlar sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden öğrenebilecekler.

Er adayları celp dönemlerini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak. Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak. Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinde alınabilecek.

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Askerlik belgesi almak için tıklayınız

Milli Savunma Bakanlığı 2018 Şubat er celbi duyurusu

Şubat 2018 er celp döneminde silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklandı. Şubat 2018 er celp dönemi açıklaması şöyle:

- 1998 doğumlu ve bunlarla işleme tabi er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi şubat 2018 olanlar,

- Celp dönemi şubat 2018 olmadığı halde, şubat 2018 celp döneminde silâhaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulunanlar,

- Yasal nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden şubat 2018 er celp döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacak.

- Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 12 ocak 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

Şubat 2018 er celbinde sevke tabi yükümlüler için tarihler

- Askerlik şubelerinden 12 ocak - 31 ocak 2018,

- e-devlet üzerinden 12 - 25 ocak 2018 tarihlerinde yaptırabilecekler.

İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini;

- Askerlik şubelerinden 01 mart - 13 mart 2018,

- e-devlet üzerinden 01 - 08 mart 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.

Askerlik yol ve iaşe ücretleri nasıl alınır?

Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabilecekler.

Bakaya kalmamak için bu tarihlere dikkat

5. Şubat 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 31 ocak 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 13 mart 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanununun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklar.

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E-devlet şifrenizi ücretsiz nasıl yenileyebilirsiniz?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini aşağıdaki adresten gerçekleştirebilirsiniz.

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