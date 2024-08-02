Abbas’a A tipi protokol

Abbas, daha önce de Filistin Cumhurbaşkanı ve Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı sıfatıyla TBMM Genel Kurulu'nda konuşmuştu. Üçüncü kez Meclis Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap edecek olan Abbas için TBMM'de 'A tipi protokol' uygulanacak.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Abbas, daha önce de TBMM Genel Kurulu'nda 10 Aralık 2012 ve 17 Kasım 2007'de Genel Kurul'a hitap etmişti. TBMM Genel Kurulu en son 29 Mayıs 2013 Tunus Cumhurbaşkanı Muhammed Munsif Merzuki'yi ağırlamıştı. Abbas'ın ziyareti, 11 yıl aradan sonra Meclis'te yapılacak en üst düzey temas olması açısından önem taşıyor. Abbas için Meclis'te olağanüstü güvenlik tedbirleri alınacak. Gözetleme noktalarına keskin nişancılar yerleştirilecek, giriş kapılarındaki aramalar sıkılaştırılacak. Meclis'in o gün için ziyaretçi girişine de kapatılması bekleniyor.

Gazzelilere de davet

Türkiye'deki tüm Gazzeliler Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM Genel Kurul'nda milletvekillerine sesleneceği 15 Ağustos’ta Meclis'e davet edildi. Gazzelilere Meclis Başkanlığının davetiye gönderdiği öğrenildi. Kaynaklar, Gazze'de direnişe sahip çıkılması için tüm AK Parti Grubu’nun 15 Ağustos'ta başkentte hazır bulunması yönünde kısa mesaj atıldığını aktardı. CHP, MHP, İYİ Parti, SP, DEVA, Yeniden Refah, HÜDA-PAR, DP ve DSP vekillerinin de Genel Kurul’a tam kadro katılması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve tüm kabine üyelerinin Abbas'ın konuşmasını locada dinlemesi bekleniyor.

Heniyye için 1 gün milli yas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle yarın bir günlük milli yas ilan edildiğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Filistin Davasına olan desteğimizi ve Filistinli kardeşlerimizle dayanışmamızı göstermek amacıyla, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehadeti sebebiyle, yarın (2 Ağustos Cuma) 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. İsmail Heniyye ve tüm Filistinli şehitleri rahmetle yad ediyor, şahsım ve milletim adına Filistin halkına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında, kendi imzası bulunan Milli Yas İlanı'na ilişkin karar da yer aldı.

CUMA SONRASI GIYABİ CENAZE NAMAZI

Diğer taraftan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Heniyye için bugün tüm camilerde sela verileceğini ve cuma namazından sonra gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.







