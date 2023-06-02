ABD Büyükelçiliğinden sapkınlığın propagandası: LGBT paçavrası astılar

Ankara'daki ABD Büyükelçiliği 'koruma taahhüdü' verdiği LGBT sapkınlığının bayrağını astı.
ABD, toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBTİ sapkınlığına bir kez daha sahip çıktı.
Geçtiğimiz yılın ağustos ayında Ankara'daki yeni binasında faaliyetlerine devam eden ABD Büyükelçiliği, LGBT sapkınlığının propagandasını yaptı.
Büyükelçilik, geçtiği yeni binasına LGBT paçavrası astı. Sapkınlığın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Büyükelçilik, paçavranın LGBT'yi legalleştirme çabası olarak anılan 'Onur Haftası' nedeniyle asıldığını ifade etti.
ABD'den LGBT sapkınlığına taahhüt
“1 Haziran, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve dünya genelinde -bugün de devam eden- eşit hak arayışının o güzel çeşitlilik yelpazesinin ve uzun ve çalkantılı tarihinin hatırlandığı #OnurAyının başlangıcıdır. Amerika Birleşik Devletleri, zorlu bir küresel görev olarak insan haklarını ve temel özgürlükleri herkes için geliştirme taahhüdünün merkezinde yer almayı sürdüren #LGBTQI+ bireylere karşı şiddete, kriminalizasyona, ayrımcılığa ve damgalamaya son verilmesini savunmaya devam etmektedir.”
ABD Büyükelçiliğinin sapkınlık propagandasına ise sosyal medyadan tepki yağdı.