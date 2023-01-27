ABD DEAŞ'ı bizden kaçırdı: Bakan Çavuşoğlu'dan Eski ABD'li Bakan Pompeo'nun kitabındaki iddialara yanıt

Pompeo’nun, 2019’da dönemin ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile Türkiye ziyaretine ilişkin yazdıklarına da açıklık getiren Çavuşoğlu, o süreçte Pompeo’nun baştan sona yanında bulunduğunu anlattı. Çavuşoğlu, “Öncelikle Türkiye’ye, ‘Biz teröristleri buradan temizleyeceğiz. Siz de teröristlere karşı operasyona ara verin’ diye geldiler. Bir kağıtla geldiler. Biz onların belgesini müzakere edilemez bulduk. Karşılarında 11 maddelik belge sunduk. 9’unu kabul ettiler, 2’sini de burada Cumhurbaşkanı’mızın huzurunda müzakere ettik. O 2 madde konusunda da mutabakata vardık. Ortak açıklama paylaştık. Bunun yükümlülüklerini yerine getirmediler, dürüst olmadıklarını da gösterdiler” dedi. Erdoğan ve Pence’in heyetler arası görüşmeden önce baş başa görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, Pompeo’nun, Pence’e izletilmesinden endişe duyduğu ve “iğrenç” diye tabir ettiği 15 Temmuz videosu hakkında ise şunları kaydetti: “Pompeo’nun sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük. ‘İçeriye girelim’ diye bazı talepleri oldu. Ben de ‘Biri başkan, biri başkan yardımcısı, bize ihtiyaç duyduklarında çağırırlar’ diye kendisini uyardım. Rahatsızlığını anlıyoruz. ‘İğrenç’ dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. Bu terör örgütü 251 vatandaşımızı öldürdü, FETÖ’den bahsediyoruz. (Pompeo’nun) O gece (15 Temmuz’la ilgili) sildiği bir tweet var. Cumhurbaşkanı’mızın aleyhine yazdıklarından da anlıyoruz ki, darbe girişimini desteklemiştir. Videodan rahatsız olmasının sebebi de budur. Çünkü o görüntüler darbenin nasıl başladığını ve Türk milletinin darbeyi nasıl yendiğini gösteriyor. Sanırım Türk milletinin darbecileri yenmesinden rahatsız olmuş ki bu ifadeleri sergilemiş.”