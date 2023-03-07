ABD elçisine PKK uyarısı: Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.