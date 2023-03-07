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ABD elçisine PKK uyarısı: Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in Suriye’de PKK/YPG işgali altındaki bölgeleri ziyaret etmesi Türkiye ile ABD arasında krize yol açtı. ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak izahat istendi.

04:00 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’in, 4 Mart’ta, Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Flake’den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi. Milley, Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK’nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti. ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, “General Milley, (ABD’li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye’nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi” demişti.


Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok
Bakan Çavuşoğlu: Kaybedecek vaktimiz yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Sürdürülebilir ve kapsayıcı toparlanma için son "Eylem On Yılı"nda olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Kaybedecek vaktimiz yok. Son olarak, kalkınmayı engelleyen kısır döngüleri kırmamız gerekiyor. Küresel ekonomik ve finans sistemi reforme edilmeli. İklim değişikliğiyle mücadele için de yeni yöntemler bulmamız lazım. En az gelişmiş ülkeler iklim değişikliğine sebep olmamalarına rağmen en çok etkilenen ülkeler haline geldi." diye konuştu. Doha Eylem Programı'nın İstanbul Programı'nın taahhütlerini sürdürdüğünü ve dayanıklılık inşası için ümit vadettiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, herkesi bu programı benimsemeye ve küresel çaptaki gayretleri arttırmaya davet etti.

#ABD
#PKK/YPG
#Jeff Flake
#Dışişleri Bakanlığı
1 saat önce
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ABD elçisine PKK uyarısı: Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı
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