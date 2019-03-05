ABD Genelkurmayı'ndan Akar'lı fotoğraf

ABD ve Türkiye arasında Suriye, F-35, S-400, Patriot, FETÖ elebaşının iadesi gibi konularda karşılıklı görüşmeler devam ederken, ABD tarafının özellikle sosyal medya paylaşımları dikkatleri çekmeye devam ediyor.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'na ait resmi Twitter hesabının kapak fotoğrafında değişiklik yapıldı. Yeni kapak fotoğrafı olarak ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, Savunma Bakan Yardımcısı Patrick Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in toplu fotoğrafını kullandı.

22 Şubat ziyaretinden

Fotoğraf olarak kullanılan görsel, 22 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ziyarette çekilmişti. Bu ziyarette mevkidaşlar, Suriye, terörle mücadele, Patriotlar ve iki ülke arasındaki işbirliğini konu alan bir dizi görüşme gerçekleştirmişti.

ABD Genelkurmay Başkanlığı'nın kapak fotoğrafı.

Bir benzer olay da 15 Ocak tarihinde gerçekleşmişti. Aynı hesap bu sefer de kapak fotoğrafına, Türkiye Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile Joseph Dunford'un ikili görüşmesinde çekilen fotoğrafı yüklemişti.