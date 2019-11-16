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ABD Gülen’i iade etmez

Araştırma şirketi Areda Survey’in 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim arasında yaptığı ankette vatandaşların yüzde 78’i ABD’nin FETÖ elebaşı Gülen’i iade edeceğine inanmıyor. ABD ve Trump’a güvensizliğin yüzde 84,4’e çıktığı araştırmada katılımcıların yüzde 82,5’i de ilişkilerin düzelmeyeceğini düşünüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terörist başı Fetullah Gülen
Terörist başı Fetullah Gülen

Araştırma şirketi Areda Survey, Türkiye ile Amerika ilişkilerini ele alan bir araştırma gerçekleştirdi. 4 bin 36 kişi ile 5-11 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılan çalışmada ABD ziyaretleri, ABD’nin terör örgütleri ile ilişkisi ve ABD iç siyasetinde Türkiye tutumu konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleşen görüşmenin Türk-Amerikan ilişkilerini nasıl etkileyeceği sorulan katılımcıların yüzde 70’i değişen bir şeyin olmayacağını dile getirdi. Yüzde 20 ise ilişkilerin olumlu etkileneceğini söyledi.

İNCİRLİK KAPATILSIN

İki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi konusunda ABD Başkanı Trump’a olan güvensizlik anket sonuçlarına da yansıdı. Katılımcıların yüzde 84,4’ü “Trump’a güvenilmemeli” cevabını verirken, ‘güvenilmeli’ diyenler yüzde 6, kararsız kalanların oranı da yüzde 8,5 oldu. Ayrıca vatandaşların büyük çoğunluğu ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Adana’daki İncirlik Üssü’nün kapatılmasından yana. Katılımcıların yüzde 30’u ABD ile ilişkilerin kötüye gitmesi halinde üssün kapatılmasını isterken, yüzde 64’ü ise direkt olarak kapatılmasından yana görüş belirtti.

ABD TAVİZ BEKLİYOR

ABD’nin FETÖ elebaşı Fethullah Gülen’i Türkiye’ye yakın zamanda iade etmesi konusunda düşünceleri sorulan katılımcıların yüzde 15’i, Türkiye’nin duruşundan taviz vermesi durumunda ABD’nin Gülen’i iade edeceğini söyledi. Yüzde 78’lik kesim ise FETÖ elebaşının iade edilmeyeceğini belirtti. Sebep olarak ise ABD’nin FETÖ’yü hala kullandığı, FETÖ-ABD ilişkilerinin ortaya çıkmasından korktuğu, ABD’nin FETÖ’yü terör örgütü olarak görmemesi ve hukuki delil yetersizliği gösterildi.

Gerilim sürecek

  • Araştırmaya katılanların yüzde 82,5’i S-400, FETÖ, PKK/PYD, Patriot ve F-35 gibi konular nedeniyle iki ülke arasındaki gerilimin yakın bir tarihte çözülebileceğine inanmıyor. Yüzde 12’lik kesim çözüm yaşanacağını kaydederken, yüzde 5,5’i ise ‘fikrim yok’ yanıtını verdi. “ABD Temsilciler Meclisi'nin 1915 Ermeni olaylarını soykırım olarak tanımlamasının sebebi” sorulan katılımcıların yüzde 28,3’ü “Türkiye’ye Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ders verilmek istenmesi” derken, yüzde 20’si ABD seçimlerinde belirleyici olduğu, yüzde 19,4’ü Ermeni lobisinin etkinliği, yüzde 18,5’i de Türkiye düşmanlığı yönünde görüş bildirdi.

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