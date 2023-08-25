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ABD heyeti TBMM’de: F-16 satışındaki engellerin kaldırılması için çaba göstereceğiz

Meclis’te Dışişleri Komisyonu üyeleriyle bir araya gelen ABD Kongresi üyeleri, iki ülkenin sağlam müttefiklik bağları olduğunu, NATO’nun Türkiye’den vazgeçemeyeceğini belirterek, sorunlu konularda mesafe alınmasına çalıştıklarını, F-16 satışındaki engellerin kaldırılması için çaba göstereceklerini de söyledi.

08:52 . 25/08/2023 Cuma
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TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, davet üzerine Türkiye’ye gelen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.


Daha sonra Oktay ile tüm partilerden Dışişleri Komisyonu üyeleri, ABD heyetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Toplantılarda, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve parlamentolar arası temasların ikili ilişkilere sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.


Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, İsveç’in katılımının hem NATO açısından hem de İsveç açısından çok önemli olduğunu belirterek destek istedi. TBMM üyeleri ise İsveç’in terör örgütlerini sınırlamak amacıyla çıkardığı yasanın henüz uygulanmadan yüksek mahkemeden dönmesinin rahatsızlık oluşturduğunu, ayrıca İsveç hükümetinin dini değerlere hakarete izin vermesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.


ABD heyeti, iki ülkenin sağlam müttefiklik bağları olduğunu, NATO’nun Türkiye’den vazgeçemeyeceğini belirterek, sorunlu konularda mesafe alınmasına çalıştıklarını, F-16 satışındaki engellerin kaldırılması için çaba göstereceklerini de söyledi.



#F-16
#ABD
#İsveç’
#TBMM
#Joe Wilson
#Dean Phillips
#Victoria Spartz
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