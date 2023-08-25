ABD heyeti TBMM’de: F-16 satışındaki engellerin kaldırılması için çaba göstereceğiz

Daha sonra Oktay ile tüm partilerden Dışişleri Komisyonu üyeleri, ABD heyetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Daha sonra Oktay ile tüm partilerden Dışişleri Komisyonu üyeleri, ABD heyetiyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, İsveç’in katılımının hem NATO açısından hem de İsveç açısından çok önemli olduğunu belirterek destek istedi. TBMM üyeleri ise İsveç’in terör örgütlerini sınırlamak amacıyla çıkardığı yasanın henüz uygulanmadan yüksek mahkemeden dönmesinin rahatsızlık oluşturduğunu, ayrıca İsveç hükümetinin dini değerlere hakarete izin vermesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.