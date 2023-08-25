ABD heyeti TBMM’de: F-16 satışındaki engellerin kaldırılması için çaba göstereceğiz

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, davet üzerine Türkiye’ye gelen ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz ile görüştü.
Toplantılarda, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler ve parlamentolar arası temasların ikili ilişkilere sağlayabileceği katkılar değerlendirildi.
Hürriyet'te yer alan bilgiye göre, Temsilciler Meclisi üyeleri, İsveç’in katılımının hem NATO açısından hem de İsveç açısından çok önemli olduğunu belirterek destek istedi. TBMM üyeleri ise İsveç’in terör örgütlerini sınırlamak amacıyla çıkardığı yasanın henüz uygulanmadan yüksek mahkemeden dönmesinin rahatsızlık oluşturduğunu, ayrıca İsveç hükümetinin dini değerlere hakarete izin vermesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.