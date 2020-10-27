Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem ABD imamıörgütü böldü
İSTANBUL

ABD imamı örgütü böldü

FETÖ’deki iç çekişme gizlenemez oldu. Örgütün ABD imamı İsmail Nazlı’nın yerine Sait Kaya’nın getirildiği iddia edildi. Bizzat elebaşı Fetullah Gülen’in yaptığı bu değişikliğin örgüt içindeki savaşı büyüttüğü belirtiliyor.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fetullah Gülen
Fetullah Gülen

Kavga 15 Temmuz’dan sonra ABD’ye kaçan FETÖ’cülere yardım için Atlanta’da kurulan “Star Chain” isimli şirketle başladı. ABD’deki elebaşlarının bu şirket aracılığıyla 34 firariyi 5 milyon dolar dolandırdığı iddiaları örgütü karıştırdı.

ALTERNATİF EKİP Mİ?

Konuyla ilgili İsmail Nazlı’nın Gülen’den habersiz açıklama yapması, değişikliğin fitilini ateşledi. Değişikliğe sebep bir diğer iddia ise darbe girişiminden toplanan bağışların azalması. İddialara göre, 5 yıldan fazla süredir örgüt içi atamalara müdahale etmeyen Gülen, bu kararı bizzat aldı. 10 Eylül’de yayınlanan videoda Gülen ‘alternatif bir ekip ihtiyacından’ söz ederken, bu gelişme söz konusu ekibin ilk adımı olarak yorumlandı.

DERİN ÇATLAK OLUŞTU

Örgütün çatı yapılanmasını oluşturan heyetin karardan rahatsız olup Gülen’le görüştüğü, ABD’deki board adı verilen yapılanmaların da rahatsız olacağı yönünde bilgilendirme yaptıkları ifade edildi. Gülen’in “Kararım net değişmeyecek, bu kararı ben aldım” diye heyeti geri çevirdiği öğrenildi. Kararla örgüt içinde derin çatlak oluştu.

KAYA İLE ÇOK YAKIN

Kararda Mustafa Özcan’ın etkili olduğu, ancak Said Kaya yerine Adem Kalaç’ı önerdiği belirtiliyor. Bir süre Filipinler’de bulunan yeni ABD imamı Kaya, Gülen’in ‘Hemşehrim’ diye çağıracak kadar yakın olduğu bir isim olarak dikkat çekiyor.

Bank Asya’ya 3.7 milyon TL
GÜNDEM
Bank Asya’ya 3.7 milyon TL
Abone Ol Google News
Fransız malı almayın!

Fransız malı almayın!

Erdoğan'dan bardağı taşıran Fransa'ya boykot çağrısı.
Bize saldırı olursa F-16lar havalanır

Bize saldırı olursa F-16'lar havalanır

​Aliyev, Karabağ'a müdahale planı yapan ülkeleri uyardı.
İki ay daha uzatıldı

İki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hatay'da nefes kesen operasyon

Hatay'da nefes kesen operasyon

Köşeye sıkışan terörist kendini patlattı.
İdlib'de Rus provokasyonu

İdlib'de Rus provokasyonu

Sınırda katliam yaptılar: 70 ölü!
İstanbul Barosu <br>bu kez kaçamayacak

İstanbul Barosu
bu kez kaçamayacak

Sosyal tesisin gece kulübü yapılmasına ilişkin birçok soru cevap bulacak.
Gizli hazine ortaya çıkıyor

Gizli hazine ortaya çıkıyor

​Tarihi dokunun ortaya çıkarılması hedefleniyor.
Bu boykot<br>Fransa'yı sarsar

Bu boykot
Fransa'yı sarsar

​İslam düşmanlarına hadlerini bildirme zamanı...

İYİ Parti'de<br>kriptolar var

İYİ Parti'de
kriptolar var

​Ümit Özdağ bir adım daha ileri gitti.
ABD imamı<br>örgütü böldü

ABD imamı
örgütü böldü

​FETÖ'deki iç çekişme gizlenemez oldu.
Güvenlik güçlerimizi <br>tebrik ediyorum

Güvenlik güçlerimizi
tebrik ediyorum

Erdoğan'dan Hatay'daki operasyonla ilgili açıklama.
Beşiktaş nefes aldı

Beşiktaş nefes aldı

Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş 3-2 kazandı.
Ay'da heyecan veren keşif

Ay'da heyecan veren keşif

​NASA ilk kez doğruladı.
Sayılar yine arttı

Sayılar yine arttı

Sağlık Bakanlığı son 24 saati paylaştı.
Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Kapalı Maraş'ta piknik yapalım

Erdoğan ve Tatar açıklamasında dikkat çeken diyalog.
Zehir tacirlerine <br>ağır darbe

Zehir tacirlerine
ağır darbe

​EGM, son bir haftanın bilançosunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.