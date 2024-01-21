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ABD istihbaratından gelen 'Gazze' itirafı: Hamas'ın gücü ters köşe yaptı

ABD istihbarat verilerine göre, terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarında Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unu öldürdüğü belirtiliyor. Ancak bu oranın "Hamas'ı yok etme" amacına ulaşmak için yetersiz olduğu ifade ediliyor.

14:43 - 21/01/2024 Pazar
AA
Arşiv
Arşiv

Wall Street Journal gazetesinin haberinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Hamas'ın gücüne yönelik ABD istihbarat kaynaklarından alınan bilgiler aktarıldı.

Hamas'ın İsrail'e ve İsrail güçlerine "aylarca saldıracak kadar cephaneye sahip olduğu" belirtilen haberde, Gazze'nin bazı bölgelerinde polis gücünü yeniden sağlamaya çalıştığı kaydedildi.


İsrail güçlerinin üç aydan uzun süredir devam eden saldırıları sebebiyle 25 bin Filistinlinin öldüğü Gazze'de, Hamas savaşçılarının yüzde 20 ile 30'unun öldürüldüğü, bu oranın İsrail'in "Hamas'ı yok etme amacından çok uzakta" olduğu vurgulandı.


İsrailli yetkililerin "Gazze'de binlerce sivilin ölümüne yol açan agresif hava ve kara saldırısına rağmen Hamas'ı yok etme amacına ulaşamadıklarını kabul ettikleri" aktarıldı.



"Savaş aylar sürebilir"


Hamas'ın İsrail saldırılarına karşı taktik değiştirdiği, savaşçıların küçük gruplar halinde operasyon düzenledikleri ve İsrail saldırılarına pusu kurarak saklandıkları, tek savaşçıların ise ölen komutanlarından görevi devralarak daha fazla görev üstlendikleri vurgulandı.


"Savaşın aylar boyunca sürebileceği" belirtilen haberde, Hamas'ın hayatta kalma becerisinin İsrail'de "savaşın amaçlarına ulaşma" konusunda tartışmalara neden olduğu bilgisine de yer verildi.




#gazze
#Hamas
#israil
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