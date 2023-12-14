ABD Papua Yeni Gine’yle baş başa kaldı

Gazze’de acilen insani ateşkes talebinde bulunulan karar tasarısı Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda 10 “hayır” oyuna karşı 153 oyla ezici şekilde kabul edilirken, ABD “hayır” saflarında küçük ada ülkeleriyle baş başa kaldı. Mısır tarafından ortaya koyulan ve Türkiye de dahil yaklaşık 100 ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, 193 üyeli BM Genel Kurulu’nun Özel Acil Filistin oturumunda oylandı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM Şartı’nın 99. maddesini işleterek Konsey’e gönderdiği mektuba mektuba atıfta bulunulan kararda, Gazze Şeridi’ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtildi. Karar tasarısı, 23 “çekimser” ve sadece 10 “hayır” oyuna karşı 153 oyla kabul edildi. “Hayır” oyu kullanan ülkeler arasında ABD ve İsrail’in yanı sıra, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine, Paraguay, Avusturya, Çekya ve Guatemala yer aldı. BM’de 27 Ekim’de Gazze’de insani ateşkes talebinin yer aldığı karar 121 oyla kabul edilmişti. 1,5 ay sonrasında daha da ezici bir çoğunlukla kabul edilen tasarıda evet oyu kullanan ülke sayısının 153’e yükselmesi dikkat çekti. Hayır oyları 14’ten 10’a düşerken, çekimserlerin de 45’ten 23’e düşmesi işgalci güce desteğin yok olduğunu ortaya koydu.

Erdoğan diplomasisi sonuç verdi

27 Ekim’deki oylamadan sonra ateşkes çağrısı yapan 121 ülkenin sayısını daha da artırmak için Türkiye’nin diplomatik çalışmalar yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabaları da sonuç verdi. Erdoğan Yunanistan ziyareti dönüşünde, ilk oylamada çekimser kalan Atina yönetiminin tutumu hakkında “Miçotakis’e ‘Sizi Filistin’in yanında görmek isterdik, keşke çekimser olanların arasında kalmasaydınız, siz de bu 121 ülkenin yanında yer alsaydınız’ dedim. Bizim görevimiz doğruyu hatırlatmak” açıklaması yapmıştı. Yunanistan’ın oyunun son oylamada çekimserden “evet”e döndüğü görüldü. Yunanistan’ın yanında aralarında Japonya, Sırbistan, İsveç gibi ülkelerin de bulunduğu 22 ülke daha çekimserden “evet”e döndü. Ayrıca geçen oylamada “hayır” oyu veren Hırvatistan’da keskin bir değişikle son oylamada “evet” oyu verdi.

GAZZE TEMAS GRUBU SAHADA

Gazze için diplomasi trafiğini devam ettiren temas grubu diplomasiyi işletmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da katılımıyla cuma günü Oslo’da Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka, İzlanda, Belçika, Hollanda, Lüksemburg dışişleri bakanları görüşecek. Temaslarda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin de uluslararası camianın aldığı karara uyumlu hareket etmesi ve Gazze’deki katliamın durdurulması konusu masada olacak.







