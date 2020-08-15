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İSTANBUL

​ABD sadece Türkiye’ye düşman: PKK gitsin Mısır-Suud ordusu gelsin

ABD aşiretlere bunu teklif etti: PKK gitsin Mısır-Suud ordusu gelsin

ABD, Suriye’de Türkiye’yi hedef alan çabalarını sürdürüyor. PKK/PYD’ye direnen aşiretlerle görüşüp, direnişe son vermelerini isteyen Amerikalılar ret cevabı alınca, “PKK/PYD çıkarsa bölgeye Suudi Arabistan ve Mısır’dan oluşan bir ordu gelsin” teklifinde bulundu. Al Akidet aşireti lideri İbrahim El Hevil, bu teklifi de reddederek “Sadece TSK gelirse kabul ederiz. Çünkü Türklerle bizim ortak tarihimiz var” cevabını verdi.

Hamza Hıdır Yeni Şafak
ABD, Suriye’de PKK/PYD’ye direnen aşiretlerle görüştü. Örgütün çekilmesi halinde, bölgeye Suudi Arabistan ve Mısır’dan oluşan bir ordunun getirilmesini önerdi.
ABD, Suriye’de PKK/PYD’ye direnen aşiretlerle görüştü. Örgütün çekilmesi halinde, bölgeye Suudi Arabistan ve Mısır’dan oluşan bir ordunun getirilmesini önerdi.

Terör örgütü PKK/PYD’nin Suriye topraklarındaki varlığını sürdürmesi için her türlü yolu deneyen ABD, şimdi de aşiretlerle pazarlığa girişti. ABD’lilerin, örgütün bölgeden çıkması için Deyrizor’da 5 bin kişiyle toplantı düzenleyen Al Akidet aşiretiyle görüştüğü ortaya çıktı. El-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, “Amerikalılar PKK/PYD’nin bölgede kalması için Al Akidet aşiretiyle toplantı yapmak istedi. Başkan İbrahim El Hevil ilk talebi kabul etmedi. Daha sonra 5 bin kişinin katıldığı toplantı gerçekleşti. Bu toplantıdan sonra bir kez daha görüşmek istediler. İkinci görüşme teklifi de reddedildi. Amerikalılar ısrarcı olunca görüşme Ziban kasabasında yapıldı. Amerikalılara PKK/PYD’nin bölgede istenmediği net bir biçimde anlatıldı” diye konuştu.

O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor
GÜNDEM
O proje çöktü: Deyrizor'da ayaklanan aşiretler PKK ile çatışıyor

Ebu Ukle

SADECE TSK’YI KABUL EDERİZ

Yeni Şafak, Amerikalılar ile Al Akidet aşireti lideri İbrahim El Hevil arasında geçen görüşmenin detaylarına ulaştı. ABD toplantıda PKK/PYD’nin Suriye’den çekilmesi halinde bölgenin Esed rejimi askerleri tarafından kuşatılacağını söyledi. Bunun üzerine Hevil, “Rejim buraya gelemez. Çünkü biz yerlerimizi koruyacağız” yanıtını verdi. Amerikalılar bu kez bölgeye Suudi Arabistan ve Mısır’dan oluşan bir ordunun getirilmesini teklif etti. Bu teklifi de tamamen reddeden Hevil, “Sadece TSK gelirse bunu kabul ediyoruz. Türkiye’nin bayrağını burada yükseltebiliriz, çünkü Türklerle bizim ortak tarihimiz var. Bu yüzden Mısır ve Suudi Arabistan’ı kabul etmiyoruz” dediği öğrenildi.

PKK buradan çıksın
GÜNDEM
PKK buradan çıksın

PKK’nın Suriye’deki aşiret liderlerini infaz etmesiyle başlayan gerilim isyana dönüşmüş, Al Akidet aşireti liderliğinde toplanan 5 bin kişi, örgüte karşı direniş başlatmıştı.

TÜRKİYE UZAK, MISIR YAKIN

Koalisyon güçlerini temsilen aşiret lideriyle görüşen Amerikalılar, Hevil’in yanıtına “Türkiye buraya giremez, çünkü bizim Türklerle bir anlaşmamız var” dediği, Hevil’in de “Biz sadece Türkiye’yi kabul ediyoruz. Biz onlarla 500 yıl yaşadık, hiçbir sıkıntı çıkmadı” dediği öğrenildi. Görüşmenin devamında Amerikalıların, “Türkiye buraya uzak” yanıtına karşılık Hevil, şunları söyledi: “Türkiye buraya 200 kilometre uzaklıkta. Mısır ve Suudi Arabistan bize daha uzak. Aynı zamanda Suudi Arabistan ve Mısır, PKK/PYD’yi destekliyor. Onlar gelecekse hiçbir şey değişmeyecek.”

Kıyafet oyunu

  • Aşiretlerin “PKK/PYD buradan çıksın” çağrısına örgütten misilleme geldi. Teröristlere, Arap erkeklerin giydiği abaya kıyafeti aldıran PKK/ PYD’ye bağlı Deyrizor Askeri Meclis Başkanı Ahmed El Hebil, “Aşiretlerle toplantı yaptık” mesajı verdi. El-Şe’eytat aşireti lideri Ebu Ukle, PKK/ PYD’nin oyun çevirdiğini belirterek, “Hiçbir aşiret onlarla görüşmedi” açıklamasında bulundu. Ukle, Suriye’nin terör unsurlarından temizlenmesi için mücadele verdiklerini belirtti.

Bir aşiret direniyor
GÜNDEM
Bir aşiret direniyor
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