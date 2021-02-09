Gündem ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazından geçti
ÇANAKKALE

ABD savaş gemisi Çanakkale Boğazı’ndan geçti

Çanakkale Boğazı’ndan geçen ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’ Ege Denizi’ne doğru yol aldı.

Haber Merkezi DHA
’USNS Laramie’, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu’nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı.
’USNS Laramie’, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu’nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi’nden saat 08.30'da Çanakkale Boğazı’na giriş yapan ABD Donanması’na ait 203 borda numaralı savaş gemisi ’USNS Laramie’, saat 10.30 sıralarında boğazın manevra yapılması en güç noktası olan 'Nara Burnu’nu döndükten sonra, Çanakkale önlerine ulaştı.

Ege Denizi’ne doğru yol alan ABD savaş gemisine, boğaz geçişi sırasında 2 Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.

DHA


Kilitbahir köyü dağında bulunan ‘Dur Yolcu’ yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen ABD savaş gemisinin oluşturduğu görüntü meraklılar tarafından fotoğraflandı.

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Karadeniz'de gergin anlar: Rus savaş uçağı ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı
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Karadeniz'de gergin anlar: Rus savaş uçağı ABD savaş gemisi yakınında alçak uçuş yaptı
Rusya'ya ait savaş uçağı Karadeniz'de faaliyetlerini sürdüren ABD'nin güdümlü füze destroyerinin yakınında alçak uçuş yaptı.
ABD'nin güdümlü füze destroyeri USS Donald Cook'un Karadeniz'e ulaşıp görevine başlamasının ardından Rusya'dan Karadeniz kıyılarında ABD'yi tedirgin eden hamleler gelmeye devam ediyor. 25 Ocak'ta, Karadeniz'e ulaşmasından sonra Rus hava kuvvetlerine ait SU-30 ve SU-24 tipi savaş uçakları ABD gemisinin her hareketini yakından takip ediyor. Rusya'nın bir sonraki hamlesi ise Kırım kıyılarına “Bastion” kıyı füze sistemlerini yerleştirmek oldu.
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