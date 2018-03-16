ABD seyahatine Pompeo rötarı

Türkiye’nin ABD ile Suriye konulu görüşmelerde kaydettiği mesafe, Rex Tillerson’un dışişleri bakanlığından alınması nedeniyle bir kez daha başa döndü. Yerine gelen CIA Direktörü Mike Pompeo ile mekanizmaların sürdürülüp sürdürülemeyeceği belirsizliğini koruyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 19 Mart’ta yapacağı ABD ziyareti ertelendi.

YENİDEN BAŞA DÖNÜLDÜ

Çavuşoğlu’nun ziyaretinde, ABD ile güvene dayalı ilişkilerin yeniden tesisini amaçlayan mekanizmaların çalışmasının masaya yatırılması, özellikle Münbiç konusunun gündeme gelmesi bekleniyordu. Sorunların çözümünde belirli bir noktaya getirilen Suriye konulu görüşmelerin ardından somut kararlar için gözlerin çevrildiği bakanlar buluşmasının ertelenmesi ve yeni bakanın politik duruşunun farklılığı karşısında görüşmelerde başa dönülmüş oldu. Sertlik yanlısı duruşuyla bilinen Pompeo ile aynı noktadan devam edilip edilemeyeceğini zaman gösterecek.

HEYETLER 21 MART'TA GÖRÜŞME YAPACAK

Washington cephesi ise dün konuyla ilgili iki ayrı açıklama yaptı.İsminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkili, iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Yetkili ise bakanlar seviyesinde olmasa da 21 Mart'ta üst düzey Türk ve Amerikalı yetkililer arasında Suriye konulu bir toplantının düzenlenmesinin planlandığını ifade etti.

NAUERT: ANLAŞMA YOK

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise günlük basın toplantısında terör örgütü PKK/YPG’nin Münbiç’ten çekilip çekilmeyeceği soruldu. Nauert "Hala anlaşmaya çalışıyoruz. Görüşmeler sürüyor"dedi.

Bakü’de 4’lü toplantı

Azerbaycan’da temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’na katıldı. Çavuşoğlu’nun yanı sıra Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mikheil Janelidze’nin katıldığı dörtlü toplantıda bölgesel yeni ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi için adım atıldı. Bir sonraki dörtlü toplantının Gürcistan’da yapılması kararlaştırıldı.

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