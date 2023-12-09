ABD'de Filistinli Bakana yasak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulundu. Heyet, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının son bulması için ABD’den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini istedi. Washington’da Temas Grubu üyeleriyle Gazze’deki son durumu değerlendiren Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, “Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli” dedi. Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD’nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.
Filistinli Bakana kısıtlama
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu’nun Washington ziyaretinde Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ABD hükümetinin kısıtlamasıyla karşı karşıya kaldı. ABD hükümetinin el-Maliki’ye Washington temasları sırasında açıklama yapmasına izin vermediği bildirildi. Temas Grubu üyelerinin Four Seasons Oteli’nde düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin el-Maliki’ye soru sormak istemesinin ardından Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan söz aldı. Bin Ferhan, “Sayın el-Maliki sizin sorunuza cevap veremiyor. ABD hükümeti, Sayın el-Maliki’ye kısıtlama getirdi. Kendisi basının sorularına cevap veremiyor ve basınla angaje olamıyor” açıklamasında bulundu.