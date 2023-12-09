ABD'de Filistinli Bakana yasak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın da yer aldığı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği Temas Grubu, ABD’nin başkenti Washington’da temaslarda bulundu. Heyet, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının son bulması için ABD’den tam koşulsuz ateşkes ilanı konusunda devreye girmesini istedi. Washington’da Temas Grubu üyeleriyle Gazze’deki son durumu değerlendiren Bakan Fidan, Gazze meselesinin artık giderek bölgesel bir krize dönüşmeye başladığı uyarısında bulunarak, “Sorun artık İsraillileri ve Filistinlileri aşıyor. O yüzden bölgesel devletler, sorunu sahiplenmeli ve sorumluluklarını bilerek hareket etmeli” dedi. Fidan, uluslararası toplumla birlikte özellikle ABD’nin üstüne düşen sorumluluğunu yerine getirmesinin elzem olduğuna işaret etti.