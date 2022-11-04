ABD'deki gizemli sekiz saatini hamburgerle perdelemeye çalışmıştı: Kılıçdaroğlu Londra'da da hamburger yedi

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Bakan Soylu: İzmir'de deprem olduğunu öğrenince bir saat içinde oraya intikal ettik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de deprem olduğu haberini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı saat 03.45-03.50 gibi aradığını belirterek, “Kendileri, 'Giderseniz iyi olur' dedi. 'Milletimiz, çocuklar ürkmüştür. Bu vesileyle orada devletin bulunmasında fayda vardır' dedi. Biz de, bir saat içerisinde oraya intikal ettik” dedi.