ABD’deki Kongre işgali: Demokrasinin yüz karası

Cuma namazını Üsküdar’daki Ömer Öztürk Camii’nde kılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:

DÜNYA Kongre baskınının ardından Trump'a şok: Üç isim peş peşe istifa etti

(ABD KONGRE BASKINI) ABD’nin tarihinde olmamış bir vaka ile karşı karşıya kaldığını gördük. Çünkü lafa geldiği zaman ‘demokrasinin beşiği’ diye ifade edilen ABD’deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişiminde tamamıyla sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan Amerika’nın tutumu çok çok farklıydı.

DEMOKRASİ İÇİN YÜZ KARASI

Ama o zaman da işin başında Demokratlar vardı. Demokratlar neyse Cumhuriyetçilerin de şimdi aynı olduğunu gördük ve demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz. Temennimiz odur ki 20 Ocak itibarıyla Sayın Biden’ın devir teslim töreniyle ki Trump’ın da yapmış olduğu açıklamalarla sakin bir şekilde bu devir teslim olacaktır, yapılacaktır ve bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükuna kavuşur.

GÜNDEM Böyle rektör mü istiyorsunuz?

(BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ’NE PROF. DR. MELİH BULU’NUN ATANMASI) Ben öğrencilerle niye görüşeyim? Öğrenciler önce bir defa bu işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan işte CHP’nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı (Canan Kaftancıoğlu) orada. Zaten kendisi bir DHKP/C militanıdır. Aynı şekilde yine bir başka siyasi partinin yine yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil ve yaptıkları nedir?

ATAMA YASALARA UYGUN

Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır. Bu rektör yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neye amirse ve Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Kaldı ki geçmişine baktığımız zaman o da yine bu üniversitenin içinden yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce iki üniversitede rektörlük yapmış bir hocamızdır. YÖK’ün şahsıma teklif ettiği 9 isim içerisinden bana yasaların vermiş olduğu yetkiden hareketle Melih Bey’i rektör olarak seçtik ve Boğaziçi’ne layık gördük. Ben Melih Bey’in orada çok çok başarılı olacağına inanıyorum.

REKLAM

GÜNDEM Rektör atanmış konu kapanmıştır

Zaferler ilham kaynağımız

Birinci İnönü Zaferi’nin 100. yıl dönümü münasebetiyle bir mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz de her zaman ve her koşulda mukaddes vatanımıza ve bayrağımıza aynı şuur ve sadakatle sahip çıkmayı sürdüreceğiz” dedi. Erdoğan mesajında, milletimizin imkânsızlıklar içinde dahi bağımsızlık uğruna canı pahasına verdiği mücadeleyle elde ettiği şanlı zaferlerin geleceğimiz için ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk'e evinde sürpriz ziyaret

İttifak ziyareti

Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve SP YİK Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaretlerinize ilişkin soru üzerine, Bahçeli ile yaptığı görüşmenin mutat olduğunu söyledi. Ziyaretlerde, geleceğe yönelik neler yapabileceklerini konuştuklarını, şu andaki durumun değerlendirmesini yaptıklarını belirten Erdoğan, Asiltürk’ü ziyaretine ilişkin de şunları söyledi: “Geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. 86 yaşında bir büyüğüm.

Bunun için de şu anda buna benzer görüşmeleri bundan sonra da yapmayı planlıyorum, yapacağım.”

Kritik kabul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümeti kurmakla görevlendirilen Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri’yi kabul etti.