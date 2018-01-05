ABD’den istenecek

Takipsizlikle sonuçlanan “17 ve 25 Aralık” soruşturmalarında kumpas kurup yargısal darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla her iki davada yargılanan FETÖ sanığı eski komiser Hüseyin Korkmaz hakkında iki ayrı mahkemece gıyabında tutuklama kararı verilerek, ABD’den iadesi için talepname hazırlandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, “17 Aralık soruşturması”nda kumpas kurup usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan sanık Korkmaz'ın ABD’deki Hakan Atilla davasında tanık olarak ifade vermesi üzerine harekete geçti. Mahkeme, Korkmaz hakkında, gıyabında tutuklama kararı verdi. Heyet, Korkmaz’ın iadesi için ABD’deki adli makamlara gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.

TUTUKLAMA KARARI

FETÖ’nün, takipsizlikle sonuçlanan “25 Aralık soruşturması”nda usulsüzlükler yaptığı ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettiği iddiasıyla firari sanık Fetullah Gülen ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı, Hüseyin Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu 10’u tutuklu 69 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi de, aynı gerekçelerle sanık Korkmaz hakkında gıyabında tutuklama kararı verdi. Heyet, bu dava kapsamında da Korkmaz’ın iadesi için ABD’deki adli makamlara gönderilmek üzere iade talepnamesi hazırladı.

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