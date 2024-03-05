ABD'den Türkiye ile toplantı öncesi açıklama: PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz

Türkiye ile ABD arasında yeni bir dönem başladı.





Bunun başlıca nedenlerden biri İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması, bir diğeri ise Türkiye'nin F-16 savaş uçağı ve modernizasyon kiti tedarikinin kongre sürecinin tamamlanması.





Yaşanan gelişmeler, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkileri bir kez daha hareketlendirdi.





NATO müttefiki, iki ülke arasında terör örgütü anlaşmazlığı ise gündemdeki yerini koruyor.





Hakan Fidan ABD'ye gidiyor





Bu kapsamda yeni bir gelişme yaşandı.





Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Washington'a gidiyor. Burada Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısı yapılacak.





7-8 Mart'ta düzenlenecek olan toplantıya Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, toplantıya başkanlık edecek.





"Türkiye terörle mücadelede ABD için önemli bir müttefik"





Öncesinde ise ABD'li yetkililer, değerlendirmelerde bulundu terör konusuna değinerek şu ifadeleri kullandı:





"Türk muhataplarımızla son derece yüksek düzeyli diyaloğumuz var. Mekanizma kapsamında yapıcı ve gelecek odaklı diyaloglar kurulmasını bekliyoruz. Terörle mücadele konularının diplomatik boyutu ile ele alınmasını bekliyoruz.Türkiye terörle mücadelede ABD için önemli bir müttefik. Suriye'de ve Irak'ta DEAŞ ile mücadeleyi devam ettirmekte kararlıyız. PKK'yı da terör örgütü olarak görüyoruz. PKK'nın terörist faaliyetlerle mücadele konusunu son derece önemsiyoruz. Birbirimizin pozisyonunu iyi anlıyoruz. Zor bir konu olsa da bu hava ile konuya yaklaşıyoruz. Birbirimizin pozisyonlarını anlamaya yönelik yapıcı bir çabamız var. Türkiye'nin PKK'a karşı kendini müdafaa etmesine yönelik pozisyonunu anlıyoruz."





"Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz"





Açıklamaların devamında şöyle denildi:





"Ortak menfaatlerimiz açısından pozitif bir stratejik gündemimiz olması son derece önemli. İyi değerlendirip daha fazla katkı sunmamız gerekiyor. Yüksek düzeyli son toplantı geçtiğimiz yıl ocak ayında gerçekleşti. Terörle mücadele, savunma, ekonomi için bir grup ve diğer stratejik konulara için çalışma grupları olacak. Ukrayna, Rusya, Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler, Suriye, İsrail, Gazze ve diğer konuları ele alacağız. Bu mekanizmayı politikalarımızdaki farklıları yönetmek için kullanıyoruz. Farklıyız ama diyalogları sürdürüyoruz. Zor konularda konuşmayı sürdüreceğiz.





"ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğalgaz LNG ihracatını artırması konuşulacak"





Enerji ve iklim konusunda bir oturum yapılacak. İki ülke arasında yakın dönemde neler yapılabileceği ele alınacak. ABD'nin Türkiye'ye sıvı doğalgaz LNG ihracatını artırması konuşulacak.bTürkiye'nin nükleer teknoloji geliştirmesi, küçük modüler reaktör geliştirmesi hususu ve diğer nükleer alanlarda işbirliği ve yatırım konularını ele alacağız.





"Enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız"





Türkiye'nin Avrupa'nın enerji tedarikçisi rolünü destekleme konusunda oldukça istekliyiz. Rus dışı gaz ihracatının arttırılması dahil. Enerji işbbirliği konusunda önemli bir potansiyel var. Önümüzdeki haftalarda enerji ve iklim diyaloğunu başlatacağız. Bu özel bir ikili mekanizma.





"İhracat konusundaki uygulamalar hakkında eğitim oturumları yapıyoruz"





Türk makamlarla, ihracat ve kontrollerine ilişkin endişelerimiz hakkında devam eden bir diyaloğumuz var. Odalarla, şirketlerle bizim ihracat konusundaki uygulamalar hakkında eğitim oturumları yapıyoruz. Bu konuların ele alınacak bir başka alan olmasını bekliyoruz.





"ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı"





Ekonomi konularının ele alınması, İkili ilişkiler açısından önemli. Ticari ilişkimiz ekonomik iş birliğimizin ilişkimizin önemli bir dayanağı olarak görünüyor.ABD 2003'ten bu yana Türkiye için ikinci büyük yatırımcı. Enerji, ticaret ekonomik işbirliği ve diğer hususları ele almak açısından, Afrika, Orta Asya gibi başka bölgelere bu işbirliğinin yayılması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalarımız var. Özellikle Çin'in bu bölgelerdeki aktivitelerinin dengelenmesi konusunda.





"İki ülke arasındaki müttefiklik çok önemli"





F-16'lar konusuna bakarsak bir fırsat anı yarattık. Çok geniş alandaki ilişkileri yeniden canlandırıyoruz. Müttefikler olarak hangi noktaya gelmeye çalışıyoruz. İki ülke arasındaki müttefiklik çok önemli. Buradaki fırsatı görüp daha olumlu bir ajandaya çevirmek için kullanacağız. F-16 anlaşması müşterek hareket edilebilirlik ve NATO'nun güçlenmesi açısından önemli. Kolektif güvenlik açısından daha büyük bir kapasite sağlıyor.





Eğitim konusuna değinildi





Birçok Türk öğrenci ABD'de eğitim görüyor, 2 yıldır artış var. Daha da artırmak istiyoruz. Fullbright vakfının 75. yılı. Akademik değişim programları devam ediyor. 6 bin 500'den fazla kişiye destek verildi."











