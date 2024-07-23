AB'den Macaristan'a 'Rusya' boykotu: İptal ettiler

"Sembolik bile olsa bir işaret göndermeliyiz" ifadelerini kullandı. Borrell toplantıların Macaristan'dan Brüksel'e alınması kararına 26 üye ülkeden 25'inin destek verdiğini söyleyerek, "Bir sonraki dışişleri ve savunma bakanları toplantılarının Brüksel'de yapılmasını istemenin uygun olduğunu düşünüyorum"