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ABD'li dayılarına güvenme

MHP lideri Bahçeli, İsrail-Filistin savaşında Gazze’nin insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakıldığını söyledi. Bahçeli, "İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım" dedi.

04:00 . 15/10/2023 Pazar
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.

Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin, “İsrail’in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım” dedi. MHP’nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu’nda eğitim alan öğrencilere verdiği ilk ders sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli Orta Doğu’da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

İNSANLIK DIŞI MUAMELE

Şu an Gazze’nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “Su yok, elektrik yok. Her türlü tedarik unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır ve dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmişle mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı Seferi’nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail’i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basın onları destekliyor. Öbür taraftan da birçok mazlum inim inim inliyor.”

Harita çok net

Bahçeli, konuşmasında Filistin ve İsrail’in 1947, 1949-1967 ve 2010 yılına ait sınırlarının yer aldığı bir haritayı göstererek, “Dikkat edilirse Filistin topluluğu burada yok edilme eğilimi içerisine girmiştir. Bu harita çok açık ve nettir. Yani bu gerçeği herkesin görmesi lazımdır” ifadesini kullandı.


MHP lideri Bahçeli'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor
MHP lideri Bahçeli'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze'de yaşanan işgalci İsrail saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Gazze'ye olan saldırılardan üzüntü duyuyoruz. Haçlı Seferi'nin yeni bir ruhu. Gazze'de insanlık dışı muamele var. Erdoğan bir an evvel ateşkes için çalışıyor'' ifadelerini kullandı. 'Filistin toplumu yok ediliyor' diyen Bahçeli, ''İsrail'in aklını başına alması lazım, Amerikalı dayılarına güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım. Sorun ne Türkiye'dedir, ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek'' dedi.


#Devlet Bahçeli
#Filistin
#İsrail
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