ABD'li dayılarına güvenme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail’in Filistin’e saldırılarına ilişkin, “İsrail’in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım” dedi. MHP’nin 19. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu’nda eğitim alan öğrencilere verdiği ilk ders sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli Orta Doğu’da özellikle Gazze ve İsrail arasındaki acımasız faaliyetlerden çok büyük üzüntü duyduklarını ifade etti.

Şu an Gazze’nin insanlık dışı bir muameleyle karşı karşıya bırakıldığını vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti: “Su yok, elektrik yok. Her türlü tedarik unsurlarını taşıyan imkanlardan mahrum bırakılmıştır ve dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmişle mukayese ettiğimiz vakit 927 yıldan bu yana başlatılmış olan bir Haçlı Seferi’nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkat çekici bir konudur. Bu konu içerisinde dünya ülkeleri büyük bir bölümü İsrail’i teşvik ediyor, tahrik ediyor. Lobiler faaliyete geçiyor, basın onları destekliyor. Öbür taraftan da birçok mazlum inim inim inliyor.”