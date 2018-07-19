Gündem ABDli papazatahliye yok
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

ABD’li papaza tahliye yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla yargılanan ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson’un tahliye talebi reddedildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Andrew Craig Brunson
Andrew Craig Brunson

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

TÜRKLERE KOLTUĞU YASAKLAMIŞ

Tanık L.A, 8-10 yıldır tanıdığı sanık Brunson'un terör örgütü mensuplarıyla yakın ilişki içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini, kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını iddia etti. Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğine şahit olduğunu öne süren L.A, "Brunson bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı" dedi. Tanık, "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı" diye konuştu. L.A. şunları söyledi: "Kilisede gizli bir odada toplanılıyordu. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti. Suruç ve Kobani'ye tanrısal hizmet için gittiklerini söylüyorlardı."

HAKİMDEN UYARI

Tanıkların ardından Brunson savunma yaptı.Mahkeme Başkanı, Brunson'ın savunmasını uzun tutması üzerine, "Esasa ilişkin savunma yapıyorsun. Tutukluluğa ilişkin mütalaaya ilişkin savunma yap" uyarısında bulundu. Mahkeme heyeti, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

Sakın konuşma!
GÜNDEM
Sakın konuşma!

FETÖ TSK’dan silinecek
GÜNDEM
FETÖ TSK’dan silinecek

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

İlk ziyaret 'sıfır' noktasına

​Akar ve komuta kademesi 2270 rakımlı Dağbaşı Üs Bölgesi'nde.
PKK'ya büyük darbe

PKK'ya büyük darbe

Nokta atışı vurulan örgütün lojistik sorumlusunun görüntüleri.
Kayyum başarısı

Kayyum başarısı

​FETÖ'den alınmıştı 2 yılda yüzde 12 büyüdü.
'Atatürkçüyümben bırakın'

'Atatürkçüyümben bırakın'

Adnan Oktar'ın hakime verdiği ifade ortaya çıktı
Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar tutuklandı

​30'u aşkın suçtan tutuklanan Oktar cezaevinde.
İşte yeni görevleri

İşte yeni görevleri

​Deneyimli isimlere Meclis'te aktif görev.
'Brunson' çağrısı

'Brunson' çağrısı

Rahip Brunson'un tutukluluğu devam ediyor.
'İnsanın genlerinde var'

'İnsanın genlerinde var'

​Hollandalı Bakan ırkçılığı meşrulaştırmaya çalıştı.

Aniden bastıracak

Aniden bastıracak

​Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı.
Kritik tarih belli oldu

Kritik tarih belli oldu

Bedelli askerlik düzenlemesi artık Meclis'te.
Muska vetoka ayrıntısı

Muska vetoka ayrıntısı

​Minik Leyla cinayetinde yeni gelişme.
Bedelli ekonomisi

Bedelli ekonomisi

Devletin kasasına 40 milyara yakın para girecek.
125 milyar lira birikti

125 milyar lira birikti

​6 milyon kişiye 20 milyardan fazla ödeme yapıldı.
Hacyolculuğu başladı

Hacyolculuğu başladı

Hacı adayları dualar ve gözyaşlarıyla uğurlandı.
Yap-işlet-devretKanal İstanbul

Yap-işlet-devretKanal İstanbul

​Torba yasada dikkat çeken değişiklik.
PKK'nınkara para defteri

PKK'nınkara para defteri

​Yeni Şafak, PKK'nın Afrin'deki uç defterine ulaştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.