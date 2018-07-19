ABD’li papaza tahliye yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın serbest bırakılmasını istediği, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ABD’li Papaz Andrew Craig Brunson üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tanıklar dinlendi.

TÜRKLERE KOLTUĞU YASAKLAMIŞ

Tanık L.A, 8-10 yıldır tanıdığı sanık Brunson'un terör örgütü mensuplarıyla yakın ilişki içinde olduğunu ve onlara yardım ettiğini, kendisini uyarmalarına rağmen geri adım atmadığını iddia etti. Brunson'un terör örgütü sempatizanlarına yardım ettiğine şahit olduğunu öne süren L.A, "Brunson bir gün kilisedeki vaazında 'Türkler ile Kürtler arasında savaş var' ifadesini kullandı" dedi. Tanık, "Bir gün yine kiliseye gittim. Gittiğimde koltukların üzerinde 'Türkler oturamaz' yazısı yazmışlardı" diye konuştu. L.A. şunları söyledi: "Kilisede gizli bir odada toplanılıyordu. Biz o toplantılara alınmıyorduk. Bir gün o odaya girdiğimde terör örgütünün dokümanlarını gördüm. Koliler içinde PKK'ya ait broşürler vardı. Terör örgütlerinin kurmak istediği Kürdistan ile ilgili haritası bulunuyordu, haritada belli yerler işaretlenmişti. Suruç ve Kobani'ye tanrısal hizmet için gittiklerini söylüyorlardı."

HAKİMDEN UYARI

Tanıkların ardından Brunson savunma yaptı.Mahkeme Başkanı, Brunson'ın savunmasını uzun tutması üzerine, "Esasa ilişkin savunma yapıyorsun. Tutukluluğa ilişkin mütalaaya ilişkin savunma yap" uyarısında bulundu. Mahkeme heyeti, Brunson'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 12 Ekim'e erteledi.

GÜNDEM Sakın konuşma!