ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake: Gazze'de Türkiye'siz çözüm zor

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-ABD ilişkilerini ve Ankara'nın Gazze konusundaki önemini değerlendirdi.





MSNBC yayınına katılan Flake, bölgesel güç Türkiye olmadan Gazze'de çözüme ulaşmanın zor olduğunu söyledi.





Flake, "Kuzeyde Ukrayna'da savaş var, güneyde Gazze'de savaş var ve Türkiye tam ortada yer alıyor." dedi.





"Filistinlilere derin yakınlık duyuyorlar"





Türkiye'nin yüzde 97'si Müslüman olan bir ülke olarak Filistinlilere derin bir yakınlık duyduğunu söyleyen Flake, şunları söyledi:





Bu yüzden İsrail'in Gazze'ye girme konusunda yaptıklarını çok eleştiriyorlar.





ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye-ABD ilişkilerini ve Ankara'nın Gazze konusundaki önemini değerlendirdi.





MSNBC yayınına katılan Flake, bölgesel güç Türkiye olmadan Gazze'de çözüme ulaşmanın zor olduğunu söyledi.





Flake , "Kuzeyde Ukrayna'da savaş var, güneyde Gazze'de savaş var ve Türkiye tam ortada yer alıyor." dedi.









"Filistinlilere derin yakınlık duyuyorlar"





Türkiye'nin yüzde 97'si Müslüman olan bir ülke olarak Filistinlilere derin bir yakınlık duyduğunu söyleyen Flake, şunları söyledi:





Bu yüzden İsrail'in Gazze'ye girme konusunda yaptıklarını çok eleştiriyorlar.





"Türkiye her zaman önemli olmaya devam edecek"





Flake, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya üyeliğine onay vermesine de değindi.





"Türkiye her zaman önemli olmaya devam edecek." diyen Flake, başta, Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesine karşı çıkan ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.





"Kongre, F-16 satışını hemen gerçekleştirdi"





Flake, şöyle devam etti:





Orada çözmeleri gereken bazı sorunlar vardı ve çözdüler. Daha sonra Kongre, Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 satışını hemen gerçekleştirdi ki bu Türkiye'nin birlikte çalışabilir durumda kalması için önemli.





NATO'da bizim dışımızdaki en büyük orduya ve en büyük hava kuvvetlerine sahipler.











