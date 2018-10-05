Gündem ABDnin derdi Başika ve Ovaköy
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ABD’nin derdi Başika ve Ovaköy

19 bin TIR ve 5 bin kargo uçağı dolusu silah/cephaneyle Suriye PKK'sını teçhiz eden ABD, Irak kuzeyindeki Sincar'ı 'ikinci Kandil' yapmak istiyor. 2014 Ağustos'unda DEAŞ bahanesiyle terör örgütüne işgal ettirilen Sincar'da hareketlilik arttı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Sincar’daki PKK’lı sayısını artırdılar
Sincar’daki PKK’lı sayısını artırdılar

Geçtiğimiz mart ayında beldeyi terk ederek Irak ordusuna teslim ettiği iddia edilen terör örgütü, bu savın aksine, Sincar'daki varlığını daha da artırdı. Türkiye-Irak-Suriye üçgenin en stratejik bölgelerinden biri olan Sincar'a ABD, yeni terörist grupları yolluyor. Irak Türkmen Cephesi Teşkilat Başkanı Mehmet Seman Ağaoğlu, ikinci Kandil yapılmak istenen Sincar'a PKK takviyesinde bulunan ABD'nin, Türkiye'nin Musul kuzeydoğusundaki Başika Üssü'nde bulunan askeri varlığına karşı tehdit oluşturmayı amaçladığını söyledi. Ağaoğlu, "PKK'lı teröristleri buraya ABD askeri kuvvetleri getirdi. Amerika'nın hedefi Başika Kampı'ndaki TSK unsurlarının yolunu kesmek. ABD ayrıca Musul yolunu da kesmeyi hedefliyor" dedi. Sincar'ın stratejik önemine dikkat çeken Ağaoğlu, yapılan hamlenin Türkiye'nin 'Ovaköy' adımına da karşı olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"Sincar'a hakim olan, Irak kuzeyine, Suriye'de PKK işgalindeki bölgeye ve Türkiye'nin güneydoğusuna hakim olur. Sincar'a hakim olan, Irak ve Türkiye arasında açılması istenen Ovaköy Sınır Kapısı'na da hakim olur. Ovaköy sadece ikinci bir sınır kapısı değil. Belki de ileride Irak hükümeti ve Türkiye arasında belki de tek sınır kapısı olacak. Habur (İbrahim Halil Sınır Kapısı), Irak Bölgesel Yönetimi'ne açılıyor ve Erbil, iki ülke arasındaki ticaret üzerinde birçok sıkıntı çıkarıyor. Ovaköy açılırsa ticaret kolaylaşacak. Mutabakat sağlandı ama tek sıkıntı 'emniyet' yönünde. O da halledilince hat açılacak."

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