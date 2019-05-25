ABD’nin S-400 tehdidi kabul edilemez

Açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Türkiye kendi güvenliği için ne gerekiyorsa onu yapacak güce ve iradeye sahip bir ülkedir. Bunu; başta ABD olmak üzere, İsrail, AB ülkeleri ve NATO iyi bilmelidir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Akar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını yerinde buluyor, destekliyoruz.

ÜSLERİ DERHAL KAPATALIM

ABD ve NATO bize yaptırım uygularsa; Türkiye, ülkemizdeki Amerikan ve NATO Üslerini derhal kapatmalı ve NATO ile ilişkileri askıya almalıdır. ABD ve NATO ile ilgili geçmişte yapılmış olan ikili anlaşmalar gözden geçirilmelidir. Amerika’nın bu anlaşmayı iptal ettirmek için bu kadar ısrarcı olmasının sebebi Doğu Akdeniz ve Kıbrıs çevresinde bulunan ve toplam değeri 3 trilyon Dolar olduğu ifade edilen, 60 milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon rezervinden Türkiye’yi uzak tutmaktır.

KUŞATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Her yönden bizi kuşatmaya çalışıyorlar. Dost ve müttefik gibi görünen düşmanlara karşı, bir an önce yerli ve milli sanayimizi geliştirmek mecburiyetindeyiz.”