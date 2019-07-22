Gündem ABDnin yanına kalmaz
POLİTİKA

ABD’nin yanına kalmaz

MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye’yi S-400 hava savunma sistemini bahane göstererek F-35 programından çıkaran ABD’ye sert tepki göstererek, “Türkiye’nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Kötü müttefik de inşallah Türk’ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde gerekçe olacaktır” ifadelerini kullandı.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçim sonrası teşekkür ziyaretleri kapsamında Karaman Belediyesi’ne ziyarette bulundu ardından halka hitap etti. Bahçeli ayrıca Ayrancı Belediyesi’nin açılış programına katıldı. Bahçeli, özetle şunları söyledi: “Türkiye’yi içeriden ve dışarıdan yıpratma çalışmaları başarısızlıkla sonuçlanacak. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, önü alınan değil ön alan bir ülke olma konusunda ısrar ve duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. Tuzakların, tertiplerin, tezgahların sebebi işte budur. Türkiye’nin yaptırım kuşatmasına alınma terbiyesizliğinin ana gayesi burada aranmalıdır.

KAOS İMAL EDİYORLAR

Ekonomik tetikçilerini kullanıyorlar. Terör örgütlerini kışkırtıyorlar. Vatan evlatlarının kanlarını döküyorlar. Suriye’nin kuzeyinde kaos imal ediyorlar. Doğu Akdeniz’de karşımıza çıkıyorlar. S-400 hava ve füze savunma sistemini almamıza şüpheyle yaklaşıp şaşı bakıyorlar. CHP’yi, HDP’yi, İP’yi tahrik ve teşvik ediyorlar. Zillete yatırım yapıyorlar. TBMM’de temsil edilen bir parti düşünün ki Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki varlığıyla ilgili destekleyici ve açık tavır alıcı bir tutumun içine girmiyor, giremiyor. Çünkü amaç iğrençtir, niyet kötüdür. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi’nin 15 Temmuz’da yaptığı toplantıda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine yönelik yaptırım kararı almasına alçakça tepkisiz kalanlar, yabancıların taşeronudur. HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize kadar sızmış uzantısı ve terör örgütünün hain bir yüzüdür.

ZİLLETİN ORTAKLARI

Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi yaptırımlarla durduracağını zanneden Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak, ülkemizin hak ve hukukunu müdafaadan imtina etmek suç değil midir? İhanet değil midir? Soysuzluk değil midir? Bu HDP, CHP ve İP’in zillet ortağıdır. Bu HDP, MHP’yi ele geçiremeyince arka bahçesinden kaçıp giden İP’çileri Meclis’e sokan bölücü ve yıkıcı odaktır. Türkiye zillet direncine rağmen milletiyle ve vatanıyla sonsuza kadar yaşayacaktır. Yaptırımlar bize vız gelecektir. ABD’nin F-35 projesinden Türkiye’yi çıkarma hatası, Allah’ın izniyle yeni bir başlangıca da vesile olabilecektir. Türkiye’nin ortağı olduğu bu projeden dışlanması kimsenin yanına kalmayacaktır. Bildiğiniz gibi, kötü komşu adamı ev sahibi yapar.

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KÖTÜ MÜTTEFİK SAVAŞ UÇAĞI SAHİBİ YAPAR

Kötü müttefik de inşallah Türk’ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da günü geldiğinde neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti hiç kimsenin eline avucuna bakmaz, bakmamıştır. Hiç kimseden himmet beklemez, hiç kimseye de minnet etmez. İstersek, inançla mücadele edersek 2023’de yeni bir Türk mucizesine imza atarız. Çılgın Türklerin yaptıkları, yapacaklarının teminatıdır. Geçmişimiz geleceğimizin kefilidir.”

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