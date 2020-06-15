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ABD'ye okumaya gitmişti, nehirde boğuldu

ABD'ye okumaya gitmişti: Öğrencinin naaşı Çorum'a geldi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Sacramento şehrinde yüzmek için girdiği nehirde kaybolan ve 3 gün sonra cansız bedeni bulunan Umut Felik'in (27) cenazesi, getirildiği memleketi Çorum'da toprağa verildi.

Haber Merkezi DHA
Nehirde boğulan öğrencinin ailesi cenazede güçlükle ayakta durdu.
Nehirde boğulan öğrencinin ailesi cenazede güçlükle ayakta durdu.

  • Çorum'da yaşayan ve 3 sene önce üniversite öğrenimi için Amerika'ya giden Umut Felik, 28 Mayıs 2020 tarihinde 4 arkadaşı ile birlikte Webb Tract'in kuzeyindeki San Joanquin Nehri'ne gitti.

Yüzmek için bottan suya atlayan Umut Felik, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine harekete geçen ABD polisi, nehirde arama başlattı. 3 gün süren arama çalışmasının ardından Umut Felik'in cansız bedenine ulaşıldı. Ailesi tarafından çocuklarının cenazesinin bir an önce Türkiye'ye getirilmesi için çağrıda bulunmasının ardından, Felik'in cenazesi dün sabah saatlerinde memleketi Çorum'un Kargı ilçesine getirildi.

DHA
Umut Felik okumaya gitmişti

Yakınları sinir krizi geçirdi

Felik için, evlerinin önünde helallik alındı. Bu sırada Felik'in yakınlarının güçlükle ayakta durduğu görüldü. Umut'un halası Filiz Meydankaş, baba Ahmet Felik'in yanından bir an olsun ayrılmadı.

DHA
Yakınları sinir krizi geçirdi.

Torununu son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamayan babaanne Behice Felik ise helallik boyunca dua etti.

  • Helallik alınmasının ardından Büyük Cami'de cenaze namazı kılındı. Yetkililerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yoğun kalabalıklar oluşmaması yönünde uyarıları üzerine camide, sosyal mesafeye uyularak saf tutuldu. Felik, Kargı Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Serinlemek için suya giren çocuk boğuldu
GÜNDEM
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