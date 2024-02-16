ABD’ye üs engeli

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü İsrail katliamlarına açık çek politikası ve bölgede İran ile çatışma potansiyelinin artması, bazı Körfez ülkelerinde tedirginliği artırdı. Biden yönetimine yakın yetkililerin Politico dergisine verdiği bilgiye göre, Orta Doğu'daki bazı Arap ülkeleri, ABD ordusunun İran destekli milis gruplara düzenlediği operasyonlarda topraklarındaki üsleri kullanmasını kısıtlama yoluna gitti.
Gazze ve İran etkisi
Yetkililere göre, söz konusu Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlar devam ederken ABD'ye yakın görünüp kendi halklarının öfkesini çekmekten endişeleniyor. Ayrıca, son dönemde İran ile normalleşme sürecine giren bu ülkeler, üslerini ABD'ye kullandırarak İran ile yeni bir gerilim yaşamak istemiyor.
Son olarak BAE katıldı
Politico'ya konuşan yetkililer, kısıtlama getiren ülkelerin hangileri olduğunu belirtmese de son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran ile gerilim yaşamak istemediğinden dolayı üs kullanımına kısıtlama getirdiğini aktardı. Yetkililer, Arap ülkelerinin getirdiği kısıtlamaların ABD tarafından Yemen'deki Husi militanlara yönelik yapılan operasyonları ve İran destekli milislere yapılan misillemeleri bile etkilediğini ileri sürdü.
Bölgeyi kuşattı
Öte yandan, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Orta Doğu'daki askeri üslere ek olarak Haziran 2023'ten beri Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırmıştı. CENTCOM, Basra Körfezi'ne USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini çekerken F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını da bölgede konuşlandırmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılara başlamasının ardından Gerald R. Ford uçak gemisini de Doğu Akdeniz'e gönderen CENTCOM, kısa süre önce bu gemiyi geri çekmişti.