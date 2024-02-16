ABD’ye üs engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır dönüşünde bir gazetecinin, ‘Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD'nin F-16 tedarik sürecinde adım atmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun bir süreden sonra olumlu hava yakalandığı yorumları yapılıyor. Gerçekten de Ankara-Washington arasında olumlu bir atmosferden söz edebilir miyiz?’ sorusunu yanıtlayarak, "ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da ‘üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor’ diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var." dedi.