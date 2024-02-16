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ABD’ye üs engeli

Politico’nun haberine göre Orta Doğu’daki bazı Arap ülkeleri ABD ordusunun üslerini kullanma iznini kısıtladı. Son kısıtlama BAE’den geldi. Politika değişikliğinde ABD’nin hem Gazze’deki katliamı desteklemesi hem üsleri kullanarak İran’ı vurması etkili oldu. Arap ülkeleri, Tahran ile yeni gerilim istemiyor.

04:00 - 16/02/2024 Cuma
Güncelleme: 00:39 - 16/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü İsrail katliamlarına açık çek politikası ve bölgede İran ile çatışma potansiyelinin artması, bazı Körfez ülkelerinde tedirginliği artırdı. Biden yönetimine yakın yetkililerin Politico dergisine verdiği bilgiye göre, Orta Doğu'daki bazı Arap ülkeleri, ABD ordusunun İran destekli milis gruplara düzenlediği operasyonlarda topraklarındaki üsleri kullanmasını kısıtlama yoluna gitti.

Gazze ve İran etkisi

Yetkililere göre, söz konusu Arap ülkeleri, İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlar devam ederken ABD'ye yakın görünüp kendi halklarının öfkesini çekmekten endişeleniyor. Ayrıca, son dönemde İran ile normalleşme sürecine giren bu ülkeler, üslerini ABD'ye kullandırarak İran ile yeni bir gerilim yaşamak istemiyor.

Son olarak BAE katıldı

Politico'ya konuşan yetkililer, kısıtlama getiren ülkelerin hangileri olduğunu belirtmese de son olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), İran ile gerilim yaşamak istemediğinden dolayı üs kullanımına kısıtlama getirdiğini aktardı. Yetkililer, Arap ülkelerinin getirdiği kısıtlamaların ABD tarafından Yemen'deki Husi militanlara yönelik yapılan operasyonları ve İran destekli milislere yapılan misillemeleri bile etkilediğini ileri sürdü.

Bölgeyi kuşattı

Öte yandan, ABD Merkezi Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Orta Doğu'daki askeri üslere ek olarak Haziran 2023'ten beri Basra Körfezi, Kızıldeniz ve Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırmıştı. CENTCOM, Basra Körfezi'ne USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisini çekerken F-16, F-22 ve F-35 savaş uçaklarını da bölgede konuşlandırmıştı. İsrail'in Gazze'ye saldırılara başlamasının ardından Gerald R. Ford uçak gemisini de Doğu Akdeniz'e gönderen CENTCOM, kısa süre önce bu gemiyi geri çekmişti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Şu anda olumsuz bir gidiş yok tam aksine olumlu bir gelişme var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-ABD ilişkilerini değerlendirdi: Şu anda olumsuz bir gidiş yok tam aksine olumlu bir gelişme var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE ve Mısır dönüşünde bir gazetecinin, ‘Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğine onay vermesinin ardından ABD'nin F-16 tedarik sürecinde adım atmasıyla birlikte Türkiye-ABD ilişkilerinde uzun bir süreden sonra olumlu hava yakalandığı yorumları yapılıyor. Gerçekten de Ankara-Washington arasında olumlu bir atmosferden söz edebilir miyiz?’ sorusunu yanıtlayarak, "ABD ile aramızda bu son attığımız adımlar neticesinde olumlu bazı gelişmelerden söz edebiliriz. Şu anda Kongre’deki hava olumlu. Aynı şekilde Senato’dan da olumlu sesler geliyor. ABD ile benzer düşündüğümüz ya da ‘üzerinde uzlaştığımız konuların sayısı artıyor’ diyebiliriz. Şu anda olumsuz bir gidiş yok, tam aksine olumlu bir gelişme var." dedi.


#ABD
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#İran
#Gazze
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