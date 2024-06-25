|
Gündem

Abi formülü tutmadı

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in parti içi muhalefeti dizginlemeye çalıştığı alanların başında Meclis Grubu geliyor.

Uğur Duyan
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:04 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Veli Ağbaba.
Veli Ağbaba.

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı grup başkanvekillerinin de üstünde bir güç olarak tanımlayıp “abi” ilan eden Özel'in, bu adımının muhalif vekiller üzerinde etkili olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ağbaba abilik formülünü çok fazla benimsemedi. Parti içi muhalefet de Ağbaba'nın rolü ve etkisini çok fazla umursamadı. Ağbaba, parti içinde halen eski yönetime yakın 55-60’a yakın isim bulunmasından ötürü Özel'in kendisine verdiği rolü aktif biçimde kullanmak istemiyor. Ağbaba'nın CHP içindeki gücünü ölçmek için Meclis Grubu’nda yapılan iki seçim turnusol görevi gördü. Kurultaydan sonraki idare amirlik seçimini Kılıçdaroğlu, grup başkanve-killiği seçimini ise Genel Merkez yanlıları kazandı. Ancak ikinci seçimde parti içi muhalefetin varlığını koruduğu ortaya çıktı. Bu sonuç da Ağbaba'nın parti abiliği rolünü budayıcı rol oynadı. Yeni Şafak'a konuşan partili kaynaklar, muhalefetin Özel ve ekibiyle tam uyum içinde olmayacağı bilgisini verdi: "Özel, destekçilerinin yeterli nitelikte bulunmadığını düşünüyor. Normalleş-me sürecini de o yüzden Namık Tan gibi Kılıçdaroğlu yanlısı vekillerle yürütüyor."



#siyaset
#CHP
#Özgür Özel
#Veli Ağbaba
3 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MSB son dakika olarak uyarıda bulundu! Bedelli askerlik başvurusu sona eriyor: 2024 bedelli askerlik ne kadar?