Abi formülü tutmadı

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'yı grup başkanvekillerinin de üstünde bir güç olarak tanımlayıp “abi” ilan eden Özel'in, bu adımının muhalif vekiller üzerinde etkili olmadığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Ağbaba abilik formülünü çok fazla benimsemedi. Parti içi muhalefet de Ağbaba'nın rolü ve etkisini çok fazla umursamadı. Ağbaba, parti içinde halen eski yönetime yakın 55-60’a yakın isim bulunmasından ötürü Özel'in kendisine verdiği rolü aktif biçimde kullanmak istemiyor. Ağbaba'nın CHP içindeki gücünü ölçmek için Meclis Grubu’nda yapılan iki seçim turnusol görevi gördü. Kurultaydan sonraki idare amirlik seçimini Kılıçdaroğlu, grup başkanve-killiği seçimini ise Genel Merkez yanlıları kazandı. Ancak ikinci seçimde parti içi muhalefetin varlığını koruduğu ortaya çıktı. Bu sonuç da Ağbaba'nın parti abiliği rolünü budayıcı rol oynadı. Yeni Şafak'a konuşan partili kaynaklar, muhalefetin Özel ve ekibiyle tam uyum içinde olmayacağı bilgisini verdi: "Özel, destekçilerinin yeterli nitelikte bulunmadığını düşünüyor. Normalleş-me sürecini de o yüzden Namık Tan gibi Kılıçdaroğlu yanlısı vekillerle yürütüyor."